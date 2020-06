VERSUS. En esos chambres juran que el exasesor argentino de SN es el nuevo asesor de Mauricio Oliva, así es que, ya están sabidos. Argentinos versus colombianos.



LANZA. La última es que LZ amenaza con volverse a lanzar por lo que queda del PL. Aunque no se le entiende, porque, cuando dice que se lanza, dice que apoyará al señor de la tele.



PLAGAS. Y dele que dele el bigotudo olanchano con eso de la constituyente. Si así de facilito fuera acabar con la pobreza, la corrupción y las siete plagas de Egipto en un país, hace añales que los organismos internacionales y la UE habrían financiado constituyentes en todos los países miserables de la Tierra, y santo remedio.



DIEZ. Biden ya le lleva diez puntos de ventaja a Trump. O consigue una vacuna en el término de la distancia o el coronavirus será la tumba política del magnate.



LEÑAZO. No entiende Julio Raudales cómo es que algunos se andan hasta matando por la guayaba, si el nuevo gobierno –llegue quien llegue- de entrada deberá aprobar un leñazo fiscal “pior” que el de Callejas para enfrentar la deuda y el desmadre que dejará el covid-19.



ESPACIO. Adivinen quién es el empresario hondureño que ya anda cotizando cuánto costará el pasaje para ir a rolear al espacio en los taxis de Elon Musk.



RENCOS. En los tiempos del coronavirus, solo a los hondureños, como somos rencos de la cabeza -dicen unos chuscos- se nos puede ocurrir malgastar más de mil millones de ranas en las internas de los partidos.



COLEGIO. Desfile de periodistas valorudos hoy por la pasarela del Colegio para hacerse la prueba aquella. Las alarmas se han disparado por la aparición de varios colegas contagiados, principalmente en “jampedro”. Good luck.



AMANDA. Qué suerte tienen los que no se bañan. La campana –por no decir Amanda- ha salvado a los capitalinos. Y todavía falta agua en paleta, porque para este año se anuncian como 16 tormentas tropicales.



OCTUBRE. Basta ver Los Laureles, que rebalsó desde el 23 de mayo, cuando otros años hubo que esperar hasta octubre. Tal vez, los que no se bañan, aprovechan el tiempo para entrarle de lleno a las represas aquellas.



BURRO. Para los “fans” del Francis solo fue alegrón de burro. El hombre reapareció dando la hora, como la Satélite, el domingo en la noche, así es que, se fregaron.



JAÍR. Columbraron a la “Mujer Araña”, como con 30 libritas de más gracias al encierro, y le manda a decir a Jaír que, o le reabre su gimnasio o se encadenará como Dios la trajo al mundo frente a la Presi. Será.



CHULETA. No hallan qué inventar. Pedro Gómez, el dirigente de los taxistas, dice que eso de “quédate en casa” sin pisto es “como dejarle cinco pesos a la mujer en la mañana y llegar a mediodía pidiendo chuleta”. Será.