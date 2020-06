MEDIÓ. Qué bueno por CA. Ya resuelto por fin el desmadre del comercio regional armado por los ticos, gracias a la oportuna intervención de JOH, que medió hablando con el presidente de Costa Rica y con Danielito y asunto resuelto. Qué bien.



MULTA. A los quejosos de aquí por el encierro, en otros países, aquí nomás en la región, han decretado dos semanas más y en Costa Rica, aunque ya se reinició el campeonato de fútbol, es sin gente en los estadios y al que agarren en la calle son 450 dólares de multa, papa.



QUINTÍN. Ajá, Quintín dijo primero que si los cholutecas no hacen caso y no se encierran, que después no se quejen, porque va ser “chorrera de m...”... ccuando empiece la tendalada de muertos.



MIEDO. Pero el fin de semana dijo que la “people” ya no les cree “todas las pendejadas” que dicen, y que algunos medios ya la rayan con los mismos médicos, metiéndole miedo a todo mundo.



PICO. Ya la rayan también, dice Quintín, con que la otra semana llega el pico, y vuelve el pico, y el tal pico nunca llega, y luego que hay que aplanar la curva...Mejor “aplánenme” ya saben qué, dice.



FRANCIS. Pregunta la “people” en esas redes por el Francis, que qué se hizo, que dónde se habrá metido, y que no sé qué, que aquí que allá. A la mayoría le gusta la muchachada nueva. Dice lo que va a decir y punto.



CASACA. Se queja la “people” que el Francis habla mucha casaca, que parece locutor dando la hora, y que hasta se pone a modelar. No hallan qué inventar. Saludos le manda la Araujo.



BOCA. Es mejor prevenir que lamentar, por eso, reitera el cardenal, todo mundo debe usar mascarilla. Y aclara que no es cuestión de andarla de corbata, sino, con la narizota y la boca bien tapada. ¿Estáis oyendo, Sancho Panza?



SALE. Listo el protocolo para la reapertura de las iglesias. La Conferencia Episcopal ya sacó el suyo. Pero, algunas evangélicas no abrirán todavía, dice Solórzano, porque, con tantas restricciones, no le sale a los pastores.



CABALLO. Quién como Bolsonaro, montado a caballo, sin mascarilla, sin gel ni ningún mikis, abrazando gente a diestra y siniestra, chineando cipotes, en fin...



FUENTE. Ni el Sinager ni nadie ha dicho nada sobre las medidas de bioseguridad en edificios públicos y privados, tomando en cuenta que los elevadores, son una alta fuente de contagio.



NADIE. Manuel Castillo Girón, el creador de la gloriosa canción de la H “Adelante Selección”, clama por ayuda, postrado en una cama en el IHSS, paralítico, pero ya nadie se acuerda de él. El hombre es Premio Nacional de Arte y ha sido condecorado por el Congreso.



ORDEN. Por eso dicen que ya viene el fin del mundo. O el fin del actual orden mundial. Esas manifestaciones del fin de semana en USA tienen asustado a medio mundo.