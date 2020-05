5,600. ¡Qué divertido! Mientras aquí a puras cachas mandó 5,600 pruebitas, el portugués de la ONU le envió ayer al Maduro venezolano nada menos que 12 toneladas de ayuda humanitaria, por el desmadre del Covid.



CIEN. En total, desde el inicio de la pandemia, el “buen samaritano” de la ONU le ha mandado cien toneladas de ayuda al busero superado. Y esto que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo y es el cuarto exportador.



RAZÓN. Por eso tiene razón Trump cuando le vuela candela a ese elefante blanco de la ONU y su manada, con la OMS-OPS al frente.



PLANCHA. Otra plancha de Nery Cerrato. Temprano lo entrevistaron sobre las presuntas 85 mil pruebas de la ONU y nunca aclaró que solo habían mandado 5,600. Aclaró hasta que San Juan bajó el dedo, cuando a lo mejor le jalaron las orejas.



POPA. Viento en popa los trabajos de construcción del aeropuerto de Palmerola. El propio JOH, en carne y hueso, los supervisó ayer para que nadie lo engañe.



SERIO. Juan Diego manda a decir que tomen en serio el coronavirus, que no es juego, que él, por más que se cuidó con mascarilla, gel, desinfección de ropa, en fin, salió positivo.



ÁRBOL. Hoy es el Día del Árbol y, si de por sí ya ni se celebra, no digamos ahora con la pandemia. Si así como el terror de los periquitos toca guitarra hiciera su trabajo en Educación ¡Dios guarde!



BAILE. Como Luis Enrique se queja de que jugar sin público es como bailar con tu hermana, la liga española está pensando seriamente en instalar aficionados virtuales en los estadios.



TEMIS. El joven de Lepaera prepara el regreso de los togados y otras hierbas a los recintos de la diosa Temis. Qué bueno, porque los “lic” y los abogados que no chambean con el gobierno ya días que se declararon en calamidad.



VACA. Todos los caminos indican que SN y LZ van juntos en la próxima. Por allí han hecho circular un video en el cual le echan la vaca al bigotudo olanchano, y lo acusan de haber “vendido” las elecciones.



NELES. Lamenta “Power Chicken” que vino a la capital y esperó encontrarse por los menos con 50 hospitales, 100 centros de salud y 30 universidades y neles pasteles. Los políticos, dice, a lo largo del tiempo, han dilapidado el billete del pueblo y por eso se lanza para darle vuelta de calcetín a esa realidad.



WILSON. Regresa el joven Wilson Berríos, la víctima de la barbarie humana en la zona sur, luego de varias cirugías faciales en Boston para recuperar su rostro. Volvió en un vuelo humanitario.



BOSNIA. Por si a alguien le interesa, allá en Bosnia, antigua Yugoslavia, acaban de meter al mamo a dos altos funcionarios y a un empresario por la compra de 100 respiradores a China, porque resulta que no han servido para combatir el Covid.