TERESA. En la sesión virtual del CN le volvieron a entrar al desmadre de la llevada y traída EEH, pero no hubo aterrizaje. Hasta los diputados cachurecos volaron candela duro y parejo. Teresa Cálix dijo que a los olanchanos, con solo oír decir EEH o ENEE, les dan ganas de vomitar. ¡Guácala!



HAMBRE. Por cierto que en el hemiciclo virtual le dieron viento a más bonos por 600 millones de verdecitos para la bendita ENEE, porque resulta que los pobres térmicos se están muriendo de hambre y les tienen que pagar.



5,600. Muy temprano mandaron a decir de Palacio que lo que mandó la OPS fueron kits de extracción, no pruebas, y luego, Lisandro dijo que el portugués de la ONU lo que envió solo fueron 5,600 pruebas y no 85 mil, como se mal informó.



LISTO. Entre tanto, JOH manda a decir que el polideportivo de la UNAH “ya está listo” y, si no lo han ocupado, sencillamente es porque no hay enfermos.



ALARMAS. Todo el desmadre se armó por un tuit del “doctor muerte”, del IHSS de SPS, asegurando que todo el sistema hospitalario ya había colapsado, lo cual disparó las alarmas.



CAMA. Sin embargo, Cosenza desmintió la versión del “doctor muerte”, y aclaró que, si bien la novia no está para tafetanes y le pide a la “people” mantenerse en casa, todavía hay cama pa... más gente en los hospitales.



REDES. Trump firma orden ejecutiva para caerle a las redes fecales y ponerlas en su sitio. Ya es tiempo, dice el hombre, que dejen de publicar lo que les viene en gana. Qué bueno.



CUENTO. Sepa Judas cómo puercas es que Libre y sus “hermanos” colorados vuelven con el cuento de la segunda vuelta, si juntos no tienen ni 60 diputados. No tienen ni siquiera mayoría simple, aun con el Pinu, y ocupan mayoría calificada. ¿Entonces?



ATOL. Pero, por lo menos para taparle el ojo al macho y darle atolito con el dedo a sus bases, el tema está muy bueno.



MANOS. A la brava, se queja “voz de muerto”, los cachurecos quieren meter a las bisagras en las mesas electorales. El hijo pródigo del PL asegura que los seudolíderes de los partidos chiquitos ya se andan frotando las manos. Será.



LISTA. “Power Chicken” buscará la guayaba presidencial por el gonfalón rojo-blanco-rojo. Qué bien. Entre más opciones, mejor. Roberto Contreras se suma así a la lista de candidatos que integran LZ, JLM, DB, RV, RA y “voz de muerto”.



ENCIERRO. Crecen las presiones para la reapertura económica. El Juanca y el Chuy Canahuati juran que ya no aguantan más y que la medicina del encierro saldrá “pior” que la enfermedad.



PAPA. Todo listo para la participación, la próxima semana, de la Primera Dama en una videoconferencia mundial del Papa Francisco, en la cual el Pontífice anunciará el lanzamiento de un nuevo Pacto Mundial por la Educación.