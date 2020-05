CAMAS. Aclara Cosenza que never and never ha habido colapso del sistema hospitalario, como lo aseguró Umaña, que todavía hay camas para aquellos que siguen en carnaval y que el coronavirus les pela el eje.



POLIDEPORTIVO. Pero algunos chuscos piden que alguien les explique, por favor, cómo es que el propio JOH, en carne y hueso, hizo un recorrido hace más de un mes por el polideportivo de la UNAH, ya estaba armado, y hasta el sol de hoy sigue sin operar. ¿Y el Sinager?



CARPAS. Lo mismo pasa, dicen, con las carpas del sobrino de Invest-H, que allá siguen botadas en Villanueva, en lugar de habilitarlas para pacientes confirmados, siendo que todavía no se logra aplanar la curva.



ONU. El Sinager debería aclarar, ipso facto, si es cierto o no que la ONU –por conducto de la OMS-OPS- le donó a Honduras 85 mil pruebas con todos los mikis. Hasta ahora no se han aplicado ni 15 mil, significaría que todavía quedan 70 mil.



HISOPOS. Ajá ¿y los ventiladores que prometió Trump? Tal vez manda aunque sea unos hisopos.



PELO. Los peluqueros también se declaran en calamidad. No han recibido, se quejan, ni el costal ni el bonito. Ni porque tienen el apoyo de Aniceto Molina con la canción aquella de que se corta pelo... “arriba y abajo”...



TREN. Se fregaron aquellos y aquellas que no miraban la hora de suspender sus internas con la casaca de que no hay nueva ID ni censo. Kattán ya dijo y no hay más tren que el que pita.

DEDOS. Sepa Judas qué estará pasando –y que lo averigüe Morgan- pero en el CN se cuentan con los dedos de la mano, y todavía sobran, los diputados que sacan la cara contra los asaltos de la EEH, entre ellos el Ekónomo.



OLANCHO. Ni el bigotudo ha sacado la cara a pesar de que ahora solo pasa en Olancho, donde viven en tinieblas, gracias a la EEH. Allí mandó un tuit urgente, pero para taparle el ojo al macho con la mentada segunda vuelta.



CONCHA. Por cierto que ni “Mel” ni nadie de la presunta oposición había vuelto a hablar de la segunda vuelta. Solo les tiran una concha de banano y allí van.



DIENTE. Ojo por ojo y diente por diente a los ticos. Qué bueno. Ya es tiempo que aquí dejemos de poner la otra mejilla.



TRUMP. Pues, hombre, Hilario, la última es que el imperio, la primera potencia económica y militar del planeta, ya pasó la barrera de los cien mil palmos por coronavirus. ¡Adiós a la reelección de Trump!



EJE. Bukele les manda a decir que está tomando hidroxicloroquina, por pura prevención, y que le pela el eje la decisión del etíope de la OMS de dejarla fuera de combate.



PNFAS. Bueno ese traslado de reclusas de la Pnfas a otro centro, luego de la masacre del fin de semana. Allí hay privadas de libertad que nada tienen que ver con esos pleitos entre pandillas.