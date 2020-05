BODAS. Los LGBTI andan revueltos por las bodas gais en Costa Rica. Unos chuscos en esas redes amenazan con echarles al apóstol Chago. Como ya salió del mamo. Ya se imaginan lo que les va a decir.



MARZO. Kattán, delante de Palmeiro, el embajador de la UE, le dijo al señor de la tele que tanto el nuevo censo como la nueva ID estarán listas para las internas de marzo, así es que ya están sabidos.



INTERNAS. Sepa Judas a quién puercas se referirá, y que lo averigüe Morgan, pero LZ jura que, al igual que en Libre, los liberales con corbata azul tampoco quieren internas. Será.



TREN. Para que ya dejen de estar hablando babosadas, el “papi” manda a decir que ya recibió ofertas para los embalses de Jiniguare y Jutiapa, y luego vienen las de San José y Pinares, así es que no hay más tren que el que pita.



METROS. En total, manda a decir el “papi”, serán 19 millones de metros cúbicos adicionales. Lo bueno es que ya comenzó a llover y la bulla es que este año habrá huracanes fuertes. Con tal y no sean como el Mitch y el Fifí.



CAMINOS. Reaparece Rasel Tomé y asegura que todos los caminos conducen a la Sultana del Sur, que al final todas las estrellas orbitarán alrededor de “Netanyahu”, incluidos los del Juan Pablo II. Será.



PUENTES. Lo bueno, dicen, es que el hombre de los consensos y de los puentes de entendimiento se lleva como el pan con mantequilla con el bigotudo olanchano, como la leche y el corn flake, como las papas fritas y el kétchup. Será.



BONO. El sector cafetalero es prioridad en su gobierno, asegura JOH, no solo porque Honduras es el quinto productor mundial, el tercero en América y el primero en CA, sino porque más de cien mil familias viven de su cultivo. Por eso, dice, por primera vez en la historia se les entrega un bono.



BOLOS. Mandan a decir los ilustres de los estancos que se declaran en calamidad y que o los reabren de forma “inteligente” o “torpe” o se declaran en huelga de hambre con todo y bolos. ¿Estáis oyendo, Jaír?



MACHO. Caramba, compa, como dice aquel, bien dicen que nadie es profeta en su tierra. El “Macho” Figueroa tenía más pueblo en Murcia que aquí, como lo demuestran todos esos mensajes desde allá. Aquí ya ni SN se acordaba de él.



CHICO. Reaparece Chico Pancho y lamenta que EEH ha agarrado de changoneta a los olanchanos. Será posible. Sigue el maíz a peso y nadie la pone en orden.



PROMEDIO. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, van a seguir promediando, manda a decir EEH. Y que viva el guaro, la prostitución y el crimen, hijos del maíz.



MEME. Hasta el meme de los sepultureros ghaneses ha salido a bailar en la campaña de USA. Un golpe bajo de Trump contra Biden, por haber dicho que negro que no vote por él no es negro.