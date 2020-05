CLORO. El chiste de hoy: Los buseros prometen solo un pasajero por asiento, alfombra con cloro en la entrada de cada unidad, gel, alcohol para limpiar los pasamanos, toallitas, papel higiénico, en fin... Jua...jua...jua...jua...jua...



NADIE. Ya llegaron los atracos –perdón, los recibos- de la EEH. Nadie hace ni dice ni pío. Increíble. Vale que en el Congreso le prohibieron promediar. Pobre, pueblo, pobre...



COBROS. Pero, ya no os preocupéis por los cobros inventados y triplicados de la EEH. Uno de los interventores os manda a deciros que ya enviaron cuadrillas a verificar si eso es cierto o no y, si resulta verdadero y no falso, ya van a ver. ¡Al fin! ¡Qué bueno! ¡Gracias, Divina Providencia!



CONTRATO. El interventor también ha informado, de “última hora”, que la tal EEH no ha cumplido con el contrato. ¡Vaya descubrimiento! Ya ven. Y la “people” quejándose de que no hacen nada, que no sé qué, que aquí que allá.



DIPUTADO. Tyson Núñez se lanza de diputado por la dupla en Atlántida y sus fans le mandan a decir que no hay problema, que cuente con el voto, pero le piden que cuidadito hace las de Wilmer Velásquez, el Matador. Sepa Judas a qué se referirán.



EKÓNOMO. Se le fue el Ekónomo al “resignado” de El Hatillo. Lo “pior” es que no desertó para donde el chino Castillo, ni con el hombre de El Chimbo, sino, con los sin cabeza.



PRIMER. La bulla es que el Ekónomo será el coordinador de Unidad y Esperanza, del “papi”, en Cortés, y además, va de primer candidato a diputado por el Wuhan catracho. Ajá ¿y Chedrani?



PENAL. Reforma y no interpretación fue la que hubo en el hemiciclo, mandan a decir desde los dominios del FG, con relación al Código Procesal Penal y el secuestro de documentos sobre los uñudos y uñudas, por aquello del género. Será.



VETO. El comunicado de Las Lomas señala que antes de la presunta reforma se tuvo que escuchar la opinión de la diosa Temis y, como no se hizo, le piden a JOH que mande al carajo –vía veto- la susodicha reforma.



COSA. ¡Ahhh! y el FG también amenaza con un recurso de inconstitucionalidad si JOH no la veta, así es que, la cosa se pone buena.



CURA. Pues, hombre, Hilario, la OMS ordena la suspensión de los ensayos con la “cura” de Donald Trump contra el Covid-19, la hidroxicloroquina, así es que, ya están sabidos.



DENNIS. Más temprano del anuncio de la OMS desde Ginebra, capital de los elefantes rosados de la ONU, Dennis Castro había dicho aquí, en estos territorios de indios patas rajadas, que la hidroxicloroquina es muy peligrosa, que no la deben usar los adultos mayores, y que solo se debe usar bajo prescripción médica.



SALUD. Inodora, incolora e insípida, dice Dennis Castro, no el agua, sino, la Secretaría de Salud. Será posible.