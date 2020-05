MAMO. Saludes les manda desde el mamo el exministro de Salud de Bolivia. El hombre no tocó tablita por haber sobrevalorado los respiradores. En esas redes piden que aquí apliquen la misma medicina. No hallan qué inventar.



CÓDIGO. Hoy arranca la socialización del Código Penal por el canal del CN. A ver si los vuelacandela dicen presente. O volverán a aparecer hasta cuando ya solo falte una semana otra vez.



PAPI. Muy agradecida la familia de Chelato con el “papi” por sus atenciones y porque lo tiene en un hotel capitalino, con todo incluido. El propio alcalde lo fue a instalar, pero, como no le gustan las cámaras, llegó solito.



OPERAN. Por cierto que pasado mañana operan a Chelato, y la bulla es que el “papi” también asumirá los gastos, como un reconocimiento a todo lo que el profe hizo por el fútbol catracho.



LÍNEA. Le ha llovido a Xiomara por proponer suspender las primarias, mientras la Rixi y su jefe de bancada, dicen que mover la fecha es innegociable. Lo “pior”, sin necesidad, porque ella es candidata única. Los otros movimientos de Libre juran que recibe línea de los cachos.



ROSITA. Que no se preocupen, que su Rosita está bien, manda a decir el hombre de El Chimbo, luego de la sangrienta reyerta del fin de semana en Támara. Esteban Handal denunció que no les querían abrir la puerta de la celda.



LAURELES. Caramba, compa, como dice aquel, el sábado apenas fue 23 de mayo y la represa Los Laureles ya rebalsó. Si por la víspera se conoce la fiesta, significa que este invierno estará yuca.



DIENTES. Lástima que toda esa agua se pierda por no tener más represas en la capital. Lástima. Como aquí somos rencos de la cabeza. Por eso dicen que Dios le da dientes a quien no puede morder.



CARPAS. Manda a decir Umaña que allá, en Villanueva, siguen botadas las carpas que compró el sobrino por 5.5 millones.



CUÁNDO. Bueno, ¿y los respiradores de Trump cuándo llegan? Ya están igual o “pior” que las pruebas que le pidieron al portugués de la ONU. Si algún día llegan, será cuando ya estemos con el Covid-30.



TICOS. Ojo por ojo y diente por diente a los ticos por haberse terminado de pasear en el comercio de la región con el cierre de sus fronteras. Qué bueno.



DÍA. Para que vean que el coronavirus se ha llevado a todo mundo en la chalana, hoy es Día del Periodista y no lo podrán celebrar ni con un cafecito en esos moles.



VIRTUAL. A propósito del Día de Periodista, se avecina más desempleo para la muchachada, no por la pandemia, sino, por la inteligencia artificial. China acaba de estrenar una presentadora virtual en su televisión oficial. Duro revés para las lindas jóvenes, pero con cabeza hueca, que llegan a la Escuela de Periodismo con el “sueño” de ser presentadoras.