ZARINA. Será cierto que la zarina se retira de la interventora de la ENEE, siguiendo los pasos de MT, porque parece que allí opera una mafia que ni los Cuatro Fantásticos ni Kaliman ni Mandrake juntos podrían con ella.



BAILE. Para que vean que el resignado no colgó los guantes así nomás, el hombre será el coordinador nacional de campaña de “Netanyahu”, así es que si alguno de sus peluches soñaba con esa guayabita, se bailó.



EQUIPO. Por cierto que, sin querer queriendo, el resignado, el de los chocoyos y Juan Diego vuelven a jugar en el mismo equipo. No tarda en salir por allí uno de los sin cabeza diciendo que Dios los cría...



FIESTA. Que nadie se aflija ni se afloje, mandan a decir el rector y compañía, que never and never han pensado siquiera en bajarle el salario al personal, así es que los señores pueden seguir de fiesta.



BALDE. Que lo dejen trabajar, reitera JOH, que él no pasa de balde y que dejen de inventar babosadas, porque las internas y las generales vienen y nadie las detiene, pero no por eso bajará la guardia contra el coronavirus.



BAJA. Por cierto que, le guste o no a Suyapita y compañía, Honduras ya logró bajar a 4.7 la letalidad por Covid-19, y viene de casi 11 y 12 por ciento. La media mundial supera los seis y la de LA el cinco.



NEGRO. No solo aquí se calienta la campaña política. Allá en USA hay roncha, porque Biden dijo ayer que negro que vote por Trump no es negro y, si es negro, no es negro completo, sino negro pirujo. Será.



USO. Por eso dicen que los hondureños “somos diferentes”. Al margen de las fisuras políticas o ideológicas -que son normales- solo aquí se ve que la cabeza del Colegio Médico, que debería estar de cabeza luchando contra el virus, se lanza en plena pandemia y ahora -para rematar- protesta por el uso obligado de mascarillas.



SANCHO. Y, para que vean que cada cabeza es un mundo con eso del coronavirus, mientras al cardenal le han volado maceta por criticar a quienes no usan mascarilla, el Sancho Panza de la Conferencia Episcopal anda con roncha por la decisión del CN de “criminalizar” su falta de uso. Será.



ERRÁTICO. Pareciera que el virus chino es más errático que un conocido político catracho. Se ha ensañado con los países ricos y a muchos países pobres -sobre todo en África- no los ha tocado ni con el pétalo de un clavel.



HAMBRE. La única gran jodida es que los pobres que no mueran por coronavirus se palmarán de hambre, ante tanto confinamiento. La economía ya no aguanta.



PLEITO. Pero, el otro lado de la moneda es que, si los gobiernos enchutan, pierden, y si no, también. Bukele tiene un pleito perro, porque le pararon la encerrona, mientras en Chile y en Perú el virus está que le truena por haber aflojado las medidas.