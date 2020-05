SERIOS. Que sean serios, que lo dejen trabajar, que estamos en medio de una pandemia y que ya dejen de inventar babosadas, le manda a decir JOH a aquellos que ya andan otra vez con la onda de que no habrá elecciones internas. Y, al que le caiga el guante...



DAÑO. “A los que no tienen quée hacer, los que están de balde y se andan inventando cosas, yo les digo: hagan una reflexión a lo interno; eso más bien les hace daño”, dijo el hombre. ¡Vaya, jodido!



TREN. El Indómito dijo que “aquí no hay más tren que el que pita, y que mejor se pongan a echar maceta si quieren ganar las internas, porque internas van a haber”.



MISMO. El hombre nunca mencionó nombres de dirigentes opositores ni si se refería a gente de su mismo partido...¡Ahhh! y también le voló maceta a los medios que se ocupan de esos rollos... Ummmm...



CALCETÍN. Pero, por si las moscas, Mauricio Oliva jura que mientras él sea la mera mera del Congreso, jamás de los jamases permitirá que le den vuelta de calcetín al sistema de gobierno.



TUITS. “Netanyahu” dijo lo que dijo al referirse a una andanada de tuits de Mel, de Xiomara, del “resignado” de El Hatillo y de Reinaldo sobre las internas, el censo, la nueva ID y la Ley Electoral.



TOTY. También por un comunicado del Barquero y del Toty, en el que acusan a Ebalito de pretender aprovecharse de la pandemia, para darle vuelta de calcetín al Estado y “refundar” el país.



GOTERAS. Alba Consuelo manda a decir que ella solo batea en grandes ligas y que no tiene tiempo para estar atendiendo tonterías de unas pinches goteras. Pobres cipotes del Materno Infantil.



CONSTITUYENTE. Suyapita, en vez de estar atendiendo enfermos por coronavirus en su calidad de neumóloga, anda desjuiciada promoviendo la tal constituyente.



ZAPATERO. Por lo visto, Suyapita cree que una constituyente es como una asamblea en la palomera del Colegio Médico para reelegirse en el cargo. Ni saben a lo que se están metiendo. Bien dice el dicho: Zapatero,, a tus zapatos.



CUENTAS. El IAIP está volviendo a brillar y esta vez ha puesto en tres y dos a aquellos alcaldes que se creen reyezuelos y no quieren rendir cuentas... ¡Ahhh! y al sobrino del Invest-H.



PLAGAS. Si no es una cosa, es otra, como cuando las siete plagas de Egipto. Ahora es Kawasaki. Ya solo falta que también nos caiga la Yamaha, la Suzuki y la HoOnda.



BEBÉ. Cinco calcinados en un incendio en Chamelecón, entre ellos una pareja de gemelitas de diezocho años y otra bebé de apenas dos añitos, pero, en los tiempos del coronavirus no hay tragedia que valga.



POLLO. Danielito no sabe quién puercas se inventó eso del confinamiento y manda a decir que, sin mover un dedo, ya tiene del pescuezo al Covid-19. ¿Y los pobres mucos que están cayendo como pollos?