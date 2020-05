DÉCIMO. Hoy ya es 19 de mayo y ya viene junio, unos ilustres mandan a preguntar que, si no es mucha molestia, si les pueden informar cuándo pagan el décimo tercer mes. Que conste, aclaran, ellos solo preguntan.



URGENTE. Sepa Judas que estará pasando –y que lo averigue Morgan- pero el bigotudo olanchano y el “resignado” de El Hatillo están convocando de urgencia a sus bases para hablar de las elecciones internas, nueva ID, censo, Ley Electoral, en fin...



ZOOM. Mel Zelaya está citando a su bancada para mañana y a sus coordinadores, vía zoom, para el próximo lunes, mientras que su alero Ricardo lo está haciendo para el otro martes... Ummmm...



PELOTA. Pero, para que vean que el “Niño Gualaco” juega con pelota adelantada, está convocando para hoy a la “people” del Comité Central y analizar, con todos los movimientos, cuál es el rollo. Será.



007. En qué se parecen tanto, preguntan unos chuscos, la EEH y James Bond, el agente 007. “En que los dos tienen licencia para matar”, dicen. No hallan qué inventar.



PÍO. Por cierto que hasta ahora ninguno de los presuntos líderes de la “oposición” han dicho ni pío sobre los nuevos atracos de la EEH. Ni MZR ni SN ni LZ... Pobre, pueblo, pobre...



FIRMAS. Para más Adalid Irías, aunque dicen que una golondrina sola no hace verano, amenaza con irse a conseguir firmas al Parque Central, para una iniciativa ciudadana, y pedir que le den “cristiana sepultura” al contrato.



SESIÓN. Hombre, tal vez en el hemiciclo, aunque ya aclararon que no tuvieron vela en ese entierro, convocan a una sesión y ver si a alguien se le ocurre alguna “ideota”, para arreglar ese desmadre de EEH. ¿Y la bailarina?



POWER. Pues, hombre, Hilario, cansado y hastiado de tantos atracos de la EEH, “Power Chicken” decide lanzarse a la presidencia de Honduras.



PERÚ. Muere en Perú Theodore Dale Vukanovich, el consultor internacional que manejó el sistema que usó el extinto TSE en las elecciones de 2017, en Honduras. Gran “alero” de Nasralla. Y parece que falleció por coronavirus.



NEVER. El comandante Cosenza aclara que él never and never le dio el visto bueno a la compra de 450 ventiladores mecánicos, como lo aseguró ayer Carlitos, el aesejotista.



PAPI. Que nadie se aflija ni se afloje, porque ya viene la reapertura inteligente de la municipalidad del “papi”.



VIETNAM. Caramba, compa, como dice aquel, el imperio ya pasa la barrera de los 90 mil muertos y el millón y medio de casos por coronavirus. Al suave está doblando el número de palmos de la guerra de Vietnam.



CARAJO. La salita salvadoreña mandó al carajo la emergencia de Bukele. Vea y no termine como otros, porque está peleado con la Corte, el Congreso, el Cohep de allá, la socialité civil, los jesuitas, en fin...