EEH. Ya es suficiente. La EEH no solo sigue asaltando a los hondureños con tarifas promediadas –vale decir, inventadas- sino que ha duplicado y hasta triplicado los recibos de abril, en pleno confinamiento.



FALTA. Ya es tiempo que el Congreso haga algo a falta de un Chapulín Colorado. De todas maneras, los diputados son los culpables de ese engendro. Ellos fueron los parteros.



POBRE. Que hagan algo por la pobre “people”, aunque sea por política, si de todas maneras, casi todos los diputados –como les dijo JOH- aspiran a la reelección o a “otra cosa”. Que pongan el pecho y se ganen esos votos, pero ya es demasiado. Ajá ¿y la zarina?



HUMO. Adivinen quiénes son unos empresarios que solo pasan volando maceta, JOH madruga a llamarlos y no se han levantado, luego los vuelve a llamar por la noche, y ya están echando humo ¿Entonces? Ya están “pior” que los burócratas.



NIÑOS. Caramba, compa, como dice aquel, Donald Trump ahora amenaza con quedarse nueve o 13 añitos más en la White House. Los niños aquí, en Latinoamérica, que son llorones, y Trump que los pellizca.



CAER. Gran polvareda ha levantado Karlo Villatoro, el diputado azulejo, con su propuesta de reducir el número de “papis” y “mamis” de la Patria de 128 a 70. Ni sabe de dónde le van a caer.



CUÁNDO. Ajá, le mandan a preguntar unos chuscos a Jair Meza y compañía en el Sinager, ¿y los estancos, los moteles, los centros de masajes, cuándo? Amenazan con declararse en huelga de hambre.



TITO. Por eso dicen que, errar es de humanos, rectificar de sabios. Enhorabuena esa rectificación de Tito Livio al retirar la baja deshonrosa para el bailarín playero. Queda “separado” de la institución, como debe ser, porque lo que cometió fue una falta, no un delito.



TRA. Qué bonito baila Olguita, la “resignada”, el Tra Tra Tra... Por cierto, el bailarín playero se queda con Chávez Madison.



ONU. Que no se preocupe, le manda a decir el portugués de la ONU a la embajadora de Honduras, que de Navidad no pasan las pruebas del Covid-19. Eso sí, le pide que no lo esté apurando si no quiere que le pase la de la tortuga cuando la mandaron a hacer un mandado.



FAO. Lo único que faltaba. La FAO y la OMS se han puesto en sintonía para vaticinar una hambruna a nivel mundial por el desmadre del coronavirus. El tiro de gracia.



SAG. Pero, el gordis de la SAG de aquí jura y perjura que la seguridad alimentaria está garantizada, y que nadie se aflija ni se afloje. Será.



IICA. Pero, por si nadie le cree al hombre por aquello de que nadie es profeta en su tierra, el tico del IICA, Franklin Marín, felicita a Honduras por la respuesta que le ha dado al sector productivo con programas como Agrocrédito 8.7, el bono cafetalero y el bono de solidaridad productiva.