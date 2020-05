BAILARÍN. Opiniones a cuál mejores en medios y redes sociales sobre la baja al bailarín playero: populistas, sensatas, sesgadas, viscerales, políticas, homofóbicas, cuerdas, mesuradas, insensatas, absurdas, en fin...



RESPIRO. Lo bueno, dentro de todo, es que, en medio de tanto desmadre, confinamiento, humo infernal, desempleo, en fin, un respiro. Y eso sí hay que agradecérselo al bailarín playero.



SERVICIO. Pero, la falta o el problema, no es el baile. La falta es el uniforme y el arma de reglamento. Y, de chascada, el bailarían playero estaba de servicio, como centinela en la entrada principal de la Secretaría de Defensa, y abandona su trinchera.



CIERTO. Muchos han opinado que hay militares violadores, asesinos, corruptos, saltatapias, robagallinas, come cuando hay, y es muy cierto. Pero ninguno se ha grabado con las manos en la masa.



EXTREMA. A lo mejor la baja deshonrosa ha sido extrema y draconiana, tal vez bastaba unos días de calabozo, o una buena culuqueada, pero, que tenían que tomar medidas, las tenían que tomar.



NUEVO. Pues, hombre, Hilario, ni vencedores ni vencidos, como les encanta decir a unos. Para que no se enoje Chana ni Juana, al final en el CN le dieron viento a un nuevo decreto, complaciendo peticiones de “Netanyahu” y de JOH y, todos felices, todos en paz. Y vivieron felices por siempre jamás. Forever and ever.



COLA. Al final habrá acuerdos, como pidió Mauricio Oliva, para las enfermeras y demás personal que está en la línea de fuego, poniendo el pecho contra el coronavirus, pero también para el personal hospitalario que tiene años de estar haciendo cola por un acuerdo, como pidió JOH.



911. Lo bueno es que también se incluyó a la “people” del 911, complaciendo peticiones de JOH, que ha visto, en carne y hueso, el trabajo que realizan día y noche.



PAPI. Para que ya dejen de hablar papadas de que se ha perdido, que no sé qué, que aquí que allá, el “papi” anduvo en la zona de los mercados, en carne y hueso, supervisando la reconstrucción de los puestos que se chamuscaron.



TRABAJAR. El “papi” manda a decir que eso es lo que sabe hacer, trabajar, trabajar y trabajar, no hablar paja. De paso volvió a pavimentar la calle y cambió el alambrado eléctrico. Qué tal.



DEDAZO. ¡Eureka! Reaparece Xiomara y dice que para qué puercas primarias sin nueva identidad ni nuevo censo. ¿Dedazo a la vista?



PALMERO. Que nadie se aflija ni se afloje, manda a decir Palmero, porque la Unión Europea no dejará sola a Honduras en su lucha contra el Covid-19 ni en su recuperación económica, así es que, ya están sabidos.



EMBARRO. A DD, el asesor colombiano, le echan el muerto por el pretendido embarro con Los Cachiros de conocidas figuras de la estrella solitaria. Será.