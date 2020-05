MANO. No le tembló la mano a JOH para vetar el decreto de “Netanyahu” -–su correligionario y alero- sobre los acuerdos al personal de contrato que está en el frente de la lucha contra el Covid-19.



COLA. El problema, dicen, es que en los hospitales y centros de salud hay gran cantidad de enfermeras y demás personal sanitario que tienen años de estar haciendo cola para conseguir un acuerdo y no todos, necesariamente, están en la línea de fuego.



PUENTES. Pero, el hombre de los puentes de entendimiento y de los consensos, le manda a decir a JOH que “no problem”, que revisarán su propuesta alternativa y que, si es más amplia e incluyente, pues, “bienvenida sea”.



INCLUYE. El Indómito ha confirmado que su propuesta también incluye la contratación del personal para los 95 centros que se habilitarán en los próximos años en todo el país.



FUEGO. El coronavirus le arrebata un subcomisionado a la chepa. El hombre ha fallecido en la línea de fuego, y la SS lo ha declarado héroe de la pPatria, y lo ascenderá a cComisionado póstumo. QEPD.



JULIO. El sobrino ahora manda a decir que hasta julio llegan los móviles, no los nuevos iPIphone o los Android, sino, los hospitales turcos.



CRUZ. A propósito, ¿será cierto que las Fuerzas Armadas, también serán las encargadas de manejar esos centros móviles?. Como la Cruz Roja renunció por las denuncias aquellas.



LUCHA. Reaparece Suyapita, no para ponerse por fin a la orden en la lucha contra la pandemia más terrorífica de la historia, sino, para exigirle al gobierno que deje de estar trayendo brigadas médicas extranjeras -–como las cubanas- a que combatan el coronavirus. ¡Habrase visto!



TOTY. Que alguien me explique, pide el Toty desde sus aposentos, por qué el lempira ya llegó a 25 por uno si las reservas internacionales superan los seis meses y las importaciones han caído en 700 millones. ¿Estáis oyendo, Willito?



POBRE. Muy preocupada la OPS, porque la pandemia avanza en América, como entierro de pobre. El problema es que a varios presidentes les vale chancleta. Y, el que no crea, que le pregunte a Bolsonaro, a Danielito y al mismísimo Trump.



BALAZOS. Hasta a balazos han agarrado a algunas enfermeras en sus propias colonias. Para que vean hasta dónde llega el salvajismo y la ignorancia de algunos hondureños.



OJO. Para que vean que no solo el Copeco de aquí está en el ojo del huracán por el manejo del billete de la pandemia, a Bukele le acaba de renunciar el comité encargado de vigilar el manejo de esos fondos, incluida la UCA, la universidad de los jesuitas -–el Melo de allá- por presunta falta de transparencia.



GUARO. Caramba, compa, como dice aquel, 177 palmos en la Dominicana, no por Covid, sino, por andar chupando guaro adulterado. Más muertos que aquí por el coronavirus.