EEH. Las denuncias contra la bendita EEH no paran. Ahora se asegura que, en plena pandemia, está hasta triplicando las facturas.



CAMA. Aclara Alba Consuelo que primero la fusilan antes que renunciar, y que sepa Judas quién puercas se ha levantado ese globo sonda para hacerle la cama. Será.



KITS. Reinaldo no se duerme en sus laureles y ayer anduvo todo el santo día donando kits de bioseguridad en Choluteca. Tal vez así se evita la chorrera, porque los casos van en aumento. También estuvo en Valle, los dominios del Tommy.



VIETNAM. Caramba, compa, como dice aquel, para que vean ustedes lo aterrador de esa pandemia, que el imperio ya superó los 80 mil muertos. Ni en la guerra de Vietnam. En casi 10 años solo tuvieron 58 mil palmos, claro está, la mayoría negros y latinos.



PRUDENTE. Para que vean que no todo es malo, la industria de la construcción comienza a reabrirse, de manera “inteligente”, como le encanta decir a la “people” del Sinager. No sería mejor decir “prudente”.



PELIS. Los consultores, que ganan gran billete en todos los gobiernos, son pelis para inventarse nuevos términos, como eso de “inteligente”. Así inventaron lo de “gobernanza” por “gobernabilidad”, “adulto mayor” por “tercera edad”, “niños”, “niñas”, “los” y “las”, en fin... Sean serios...



ANDA. Sepa Judas qué habrá pasado, pero la rectora anda con el machete desenvainado. Lástima, porque es un excelente cuadro en cualquier escenario, no digamos en tiempos de crisis, con gran credibilidad y conocimiento.



SESAL. Asegura la rectora que el manejo de la pandemia es improvisado, que la Sesal ha sido desarticulada y convertida en una tramitadora de cheques del Sinager y Copeco, y que el hospital móvil de Villanueva es un derroche y un fracaso. “I can’t believet it”.



INVEST. El sobrino del Invest-H les manda a decir que no se preocupen por los hospitales móviles, que ya zarparon dos, estarán tres semanas en el mar, llegarán a Puerto Cortés, de allí una semana por tierra hasta SPS y la capital, luego tres o cuatro días para instarlos y ya. Caso cerrado.



IHSS. Los aesejotistas juran que sus “Sherlock Holmes” han detectado a saqueadores del IHSS como proveedores de Invest-H en la pandemia. Será posible.



GALLINAZO. Kilométricas colas reclamando su gallinita ponedora, esta vez en la San Francisco, otrora dominios de MP, cuando era pobre. Por suerte, esta vez no hubo desmadre, gracias al apoyo de los fusinas y los copecos.



VIEJA. Otra vez el debate de si vamos a elecciones con la vieja o con la nueva. Kattán, de los trillizos del RNP, manda a decir que eso de la nueva ID está más yuca que marimbear al coronavirus.



CHACAL. Adivinen a quién le han clavado el Chacal de la Trompeta y por qué. No hallan qué inventar.