LEPRA. Inhumano, reprochable y vergonzoso eso que pasó ayer en la colonia La Era. Seguro que ni cuando la lepra, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se vio semejante muestra de ignorancia, falta de solidaridad y ausencia del buen samaritano.



INTERNAS. Reaparece el “Niño Gualaco”, en carne y hueso, para –dice- mandar un mensaje claro y contundente y es que si en el PN hay alguien soñando con que no habrá internas, que mejor ni se tire, porque se va a raspar.



GARANTE. No debe caber la menor duda, jura y perjura Reinaldo, que los azulejos van a elecciones, truene, llueve o relampaguee... ¡Ahhh! y también promete que ya no se lanza, para ser garante de que el CCPN no se parcializará con nadie. ¡Vaya, hombre!



PARTIDO. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que lo mejor que puede –y debe hacer- el presidente de un partido, es no tomar partido, y que Reinaldo ha hecho lo mejor. En todo caso, dicen, cura sin parroquia está hule.



NUEVOS. Con ese desmadre que se armó ayer en El Carrizal, ningún político debería quedar convidado a volver a regalar gallinas. Dios guarde del coronavirus a toda esa pobre “people”. Cuántos nuevos contagios aparecerán en un par de semanas.



GALLINAZO. Allí le van a echar el muerto a Will Méndez por los nuevos casos que aparezcan en El Carrizal y alrededores por ese gallinazo de ayer en las canchas.



HOJA. Para que ya estén sabidos, desde el hemiciclo mandan a decir que ni sueñen, que no hay vuelta de hoja y que el próximo lunes, 11 de mayo, amanecemos con nuevo Código Penal. Punto. ¡Vaya, jodido!



PLAYAS. Lamenta Hermes Ramírez, uno de los asesores del CN, y el mismo Tommy -el peluche- que en seis meses que el mentado Código anduvo vacacionando en las playas, solo el Cohep y el CPH presentaron reformas o contrarreformas, de allí para allá, nadie.



SOBRA. La pelirroja, que tiene su maestría en derecho penal, le manda a decir a la Asociación de Fiscales que vuelvan a la escuela o a la Ffacultad de Derecho y que en estos seis meses tuvieron tiempo de sobra para estudiar el llevado y traído Código.



BIEN. Pero, que no se aflijan ni se aflojen, les pide, que ella bien les puede redactar los requerimientos fiscales y hasta los amparos. Será posible.



ESTABLE. Felices el Willito y la Rocío porque, a pesar de la cuarentena, Honduras mantiene su calificación y perspectiva estable de BB de Standard and Poor’´s.



FMI. Entre tanto, JOH también anda feliciano por el mensaje de los temibles del FMI, de que Honduras ha sabido focalizar las medidas para atacar el Covid-19 por tierra, mar y aire.



INVENTO. El señor de la televisión jura que eso del confinamiento es un invento de JJ, para meter miedo, y que JOH gane tiempo sepa Judas para qué. Será.