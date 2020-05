CHORRERA. Que se alisten, porque en dos o tres semanas viene lo “pior” de la pandemia, advierte Tito, pero no el “papi”, sino, el infectólogo, y la bulla es que será chorrera, papa...



TIGRE. Ajá, y se la dio o no se la dio “El Tigre” Bonilla para NY, a participar en el Honduras canta. La bulla es que no, que sigue aquí.



BAILE. Por cierto que parece que “El Tigre” no topa a ACA, su exjefe en la SS, porque a cada rato lo saca a bailar. Al patepluma y al muchacho olanchano también los tiene en capilla.



CLASES. Unos van y otros vienen, porque la bulla es YR podría salir antes de agosto, gracias al coronavirus y a las clases de finanzas de choto que da en el mamo de Miami. Se irá a lanzar.



CÓDIGO. Ajá, y el Código al fin, to be or not to be. Adivinen quienes se frotan las manos porque sus clientes es pa...fuera que van. Pero la “people” de la socialite civil le hace las cruces.



188. Será cierto que se lleva en la chalana el artículo 188 constitucional, que protege a la “people” en tiempos de toque de queda, por aquello de los abusos de quienes ostentan el poder.



PENAS. El abogado del muchachito de la Humuya jura que cuando están en suspenso las garantías constitucionales, no se puede ni agravar penas, ni poner en vigencia nuevos delitos. Será.



LUZ. Lo anterior significa, ni más ni menos, que si el Código Penal entra en vigencia el próximo domingo, Día de la Madre, el lunes cualquiera tendrá luz verde para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Será.



HINCA. El hombre casi se hinca para jurar, por enésima vez, que neles pasteles, que mejor busquen qué hacer, que a lo mejor ya están quedando arriba por tanto encierro, pero allí siguen revolviendo el avispero. Sean serios, como decía JTM.



SONDA. El Cálix de Libre le echa el muerto a la Waleska y a la Johana. Ambas diputadas azulejas por FM, según JC, son las que han levantado el globo sonda sobre la suspensión de las primarias.



SOLO. El “resignado” de El Hatillo dice que ni reelección ni alargue ni constituyente y Mario Pineda –candidato olivista a la AMDC- recuerda que la convención aprobó que solo por una vez. Ajá, pero si el hombre ya dijo que no, y que mejor busquen qué hacer.



CNE. Kelvin Aguirre, el sustituto de DM en el CNE, reafirma que convocarán a primarias el próximo 13 de septiembre y ya tienen el visto bueno del O de la C al B y de viva Olancho. Será.



11-S. Caramba, compa, como dice aquel, para que vean ustedes lo aterrador de ese Covid-19, que Trump jura que es “pior” que Pearl Harbor y que el 11-S.



AVISPÓN. Lo único que faltaba. Ahora es que en USA han aparecido las “avispas asesinas”. Nada que ver con el “Avispón Verde”. No tarda Donald Trump en echarle el muerto a los chinos y al etíope de la OMS.