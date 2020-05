CHORRERA. La Piedad, que tiene en tres y dos a la “people” del Sinager, pide cautela, mucha cautela para bajar la encerrona, porque meterle el acelerador dispararía los contagios, y después va a ser chorrera.



POLVO. Sin querer queriendo, como decía el Chavo, LZ y otras hierbas han levantado polvo con ese tapazo de que quieren suspender las internas, usando como pretexto la pandemia, y que luego le darían jabón a las generales. No hallan qué inventar.



ARRIBA. El primero en brincar de a metro ha sido el propio JOH, en carne y hueso. El hombre cree que algunos, debido al encierro, están quedando arriba y por eso se ponen a inventar babosadas, y les pide que mejor busquen qué hacer.



OJO. “Es entendible que algunos están un poco sin oficio, encerrados, y no hallan qué hacer y empiezan a elucubrar... que busquen algo qué hacer, pero positivo”. Como el que está de balde piensa cualquier locura, dice. ¡Vaya, jodido! Cómo les quedaría el ojo.



COSA. De todas maneras, dice JOH, ya se creó el CNE y el TJE y no le cabe la menor duda que, como casi todos los diputados se quieren reelegir, “o ser candidato a otra cosa”, deben terminar su trabajo electoral y la democracia no se detiene.



MORGAN. El único diputado que ya no busca reelegirse y que ahora quiere ser candidato a “otra cosa” es “Netanyahu”, pero, a saber... ¿Qué estará pasando? Qué lo averigüe Morgan, papa...



TUIT. Pero, por si las moscas, Mauricio Oliva madrugó a mandar un tuit, afirmando que el “futuro de Honduras y la tranquilidad y paz de su gente pasa por respetar el Estado de derecho y la democracia”.



RIXI. También la Rixi jura que ya está lista para transformarse en la “Mujer Maravilla” y hacer respetar la fecha de las elecciones y la voluntad popular. Será. ¿Y Mel?



ANA. Entre tanto, Ana Paola, la liberal en el CNE, manda a decir que las elecciones vienen y nadie las detiene y que su “responsabilidad patriótica” es hacer cumplir ese mandato constitucional. “I can’t believe it”. La bulla es que el mensaje viene del O de la C al B.



BOLSEAR. Hasta el de los chocoyos ha reaparecido, en carne y hueso, y manda a decir que habrá internas y que lo único es que cada partido se debe bolsear para financiarlas.



PLENA. Otro que ha reaparecido en plena pandemia es “me la pela” y manda a decir que, aunque sean sus correligionarios, no apoyará a ningún funcionario uñudo de Invest-H, Salud y Copeco. ¡Vaya, jodido!



GRACIAS. Todos los caminos indican que la concesión de Toncontín será ampliada gracias a que la pandemia tiene paralizado Palmerola.



BOLSA. ¿Será cierto que algunos jugadores del Olimpia y del Motagua también están pidiendo la bolsa solidaria? Está perra la cosa, papa... El CPH ya le dijo presente a los colegas independientes.