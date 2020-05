AÑO. El terror de los periquitos jura que ya tiene todo fríamente calculado para reiniciar el año escolar, que los dirigentes magisteriales no contaban con su astucia, lo sospeché desde un principio, síganme los buenos, chanfle...



TILE. Los viejitos la siguen viendo tile en los tiempos del Covid-19. Cuando por fin salen del banco, los vigilantes ya no los dejan pasar al supermercado o a la farmacia, lo que significa que, si no patean el balde por el virus, lo patearán de hambre o por su enfermedad base. ¿Y el Sinager?



INFOP. Bonita y bien acondicionada quedó la nave del Infop para albergar a los migrantes que vengan de chuso de regreso, así es que, el que se quiera ir en caravana, que no se aflija ni se afloje, que allí lo esperan con los brazos abiertos.



AGUA. Para quienes creen que ya habrá agua hasta para lavar el carro y bañar al chucho, se fregaron. Del SANAA mandan a decir que, si Dios quiere, tal vez de aquí a fin de año se vuelven a recuperar los embalses. Qué tal.



LENGUA. No hallan qué inventar en los tiempos del coronavirus. LZ jura que le quieren dar jabón a las internas y que, si eso pasa, luego seguirán con las generales. ¡Qué lengua!



FACE. Toda la fregadera de la bancada de Libre y sus carretas del Pinu por volver a las sesiones “face to face”, es por el cobro de viáticos y por volver a lanzar cohetillos en el hemiciclo, asegura el jefe de la bancada azuleja. Será.



TIRO. Lamenta “Power Chicken” que las nuevas medidas del Sinager le darán el tiro de gracia a las medianas y grandes empresas, porque, según dice, las micro se fueron en la primera chalana.



TICOS. Mientras en otros lados ya empezaron a decirle good bye a la encerrona, aquí más bien han apretado tuercas. Para no ir muy lejos, allí nomás en CR, los ticos ya andan relajaditos.



CURVA. La gran diferencia es que los ticos ya días que aplanaron la curva, mientras aquí, en lugar de bajarla o, ya de perdido, medio aplanarla, sigue imparable hacia arriba.



TURNO. Para los albañiles y constructores fue puro alegrón de burro la reapertura de las ferreterías. Pensaban que la siguiente semana les tocaba el turno a ellos, pero, neles pasteles.



MIEDO. Que ni crea que le tienen miedo, le mandan a decir los “jampedranos” al virus chino, que han sobrevivido a varios alcaldes y hoy sobreviven a “Cali”. Será.



CPH. Que se acuerden de ellos, piden los periodistas independientes, que ellos también están hule, sin salario y ahora hasta sin chamba, y que les manden la bolsa solidaria. Bueno sería que el CPH levante una campañita por los compañeros deschambados.



PODER. El chiste de hoy: Evo Morales y su partido acusan al gobierno boliviano de pretender “perpetuarse en el poder”...Jua...jua...jua...jua...jua...