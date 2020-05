TRES. Pues, hombre, Hilario, otras dos semanas de encerrona y la circulación se reduce a un dígito por día, así es que, no hay más tren que el que pita.



SERIA. Otros cuatro sectores –sectores, no personas- infectados con Covid-19 en la capital, así es que, al paso que va la cosa, vamos a terminar comiéndole el mandado a los “jampedranos”. Va ser chorrera, papa, cuando vean la cosa seria.



BURRA. La otra cosa es que ya pasamos los mil contagios, lo que significa que, si la “people” sigue de burra y continúa en feria, no tarda en empezar la chorrera...



MADRE. El fin de semana nadie se mueve, lo cual quiere decir que las viejitas estarán hule este domingo, Día de la Madre, sin pastel ni regalitos ni nada. Y tampoco el himno: En el nombre de madre se encierra... Aunque hay unos que no van a celebrar, haya o no haya toque.



URGE. Cada loco con su tema con eso del coronavirus. Una señora llamó a un canal para decir que “urge Mel”, para que la pandemia se termine, y vuelva el jolgorio. Ja...je...ji...jo...ju...



AMDC. En esas redes le dieron duro el fin de semana a las fotos de un carro, con el escudo de la AMDC, dejando raciones en un restaurante. Deberían aclarar eso, porque la “people” –ante tanta encerrona, desempleo y hambre- anda de mirame y no me toqués.



MESA. “Si no hay alimento, no hay vida”, manda a decir JOH, y por eso el agro es prioridad, para llevar el rancho a la mesa del consumidor.



FORO. El Barquero ahora se las tira de periodista, como su sister, y este miércoles tiene foro con monseñor Ángel Garachana, para hablar de la Iglesia en los tiempos del coronavirus.



TICOS. Qué envidia con los ticos. Tienen la menor tasa de palmos de toda América, apenas del 0.81 por ciento, no hay contagios comunitarios, mantienen el mayor número de recuperados, en fin... Algún día.



CÓDIGO. La “Mujer Araña”, que amenaza con declararse en huelga de hambre si no reabren los gym, asegura que no hay vuelta de hoja y que el Código Penal hoy sí viene y nadie lo detiene. Será.



CLAVO. Continúa la roncha entre las águilas azules por la cancelación del campeonato y el clavo se lo echan a Pedrito, por haber votado a favor, confabulándose con los olimpistas y compañía.



ESPAÑA. Ahorita que no hay fútbol, el S de la T debería aprovechar para darse gusto con los partidos de España 82 y analizar todos los domingos el gol de Pecho y el de Tony Laing.



FIDEL. El caballo venezolano jura por su “mesías” Chávez que el fin de semana los quisieron invadir unos mercenarios, pero que ellos repelieron la “invasión”, como Fidel en Playa Girón.



JURAN. Militares de la Guardia Bolivariana se adjudican la presunta “invasión del imperialismo” y juran que no descansarán hasta capturar a Maduro y sus secuaces.