OXÍGENO. Le manda a decir Umaña a Dennis Castro que deje de inventar, que las mascarillas no provocan hipoxia o carencia de oxígeno en el organismo y que, lejos de eso, protegen al cliente del coronavirus. ¡Vaya, jodido!



POLVOS. Los omares y compañía mandan a decir que ese culebrón del Tigre en NY “son polvos de viejos lodos” y que la llevada y traída depuradora pidió su cancelación desde junio de 2016.



CLAVO. Todos los caminos indican que ese clavo de clavos que le ha caído al Tigre, son polvos del “Honduras canta” por parte de los copanecos y otras hierbas, en la ciudad de los rascacielos.



BOMBA. Por lo menos ese culebrón del Tigre vino a desplazar de la cartelera la telenovela del coronavirus. La “people” ya está a bomba, no se sabe si por tanta encerrona, o si de tanto estar oyendo hablar de la pandemia.



FRANCIS. Por cierto que una viejita llamó a un canal para decir que tiene hasta pesadillas con el Francis. El otro día, dice, soñó que se le aparecía en cadena con traje de fantasma y voz de ultratumba, anunciándole los nuevos palmos y casos. Será.



HUELGA. “Power Chicken” se retira de la huelga de hambre, derrotado, no por la EEH, sino, por la apatía de la “people”, que solo se pasa quejando en esas redes, pero que, a la hora de la hora, quiere que todo le caiga del cielo. Les dijo “cobardes” a los dirigentes sindicales.



MEJOR. Bonita y refrescante despedida la de abril. Mejor no lo pudo haber hecho. Buen aguacero, con rayos y todos los mikis. Alabado sea el Señor. ¿Y las represas?



VIENTO. La bulla es que en el Congreso virtual le dieron viento ayer a varios préstamos de la AMDC para las llevadas y traídas represas de la capital. Ya entramos a mayo y todavía neles pasteles. Construir y llenar una represa no es cuestión de soplar y hacer botellas.



COPECO. El ex de Copeco ya regresó a su “curil” en el hemiciclo y manda a decir que ni falta que le hace esa chamba, que de mejores lugares lo han corrido... ¡Ahhh! y saludes les manda, raza...



TRAICIÓN. Los motaguas se sienten traicionados por Pedrito Atala y juran que el hombre no solo no dijo ni pío cuando le pusieron la lápida al Clausura, sino, que votó a favor. La pobre Barbie macaneándose y hasta peleándose de puro aire.



TERCER. A oídos de Bartolo y de los caravaneros, hoy entra en vigencia el acuerdo aquel de “tercer país seguro” que el imperio obligó a firmar a los tres tristes tigres del Triángulo, así es que, ya están sabidos.



CHUSO. El acuerdo fue firmado el 25 de septiembre de 2019 por la migra gringa y los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras. A partir de hoy, todo el que se vaya para USA sin papeles y pida asilo, vendrá de chuso de regreso a esperar la respuesta en el “tercer país seguro”.