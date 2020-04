IHSS. La mejor noticia de los últimos tiempos es que no hay nadie, ni uno tan solo, en la UCI del IHSS en SPS. Qué bueno. Pero no hay que confiarse. ¡Dios es grande!



COLEGIOS. Proyecto de ley en el hemiciclo para suspender pagos de mensualidades en escuelas y colegios privados. La iniciativa es del Tommy, el secre del CN, y ha salido al paso porque los ilustres andan desjuiciados cobrándoles a los padres de familia.



INTERNET. Por cierto que los diputados van hoy a su segunda sesión virtual. A ver si esta vez no vuelven a sacar a la “bailarina”, aunque en el hemiciclo juran que su internet no sirve, y por eso nunca se pudo conectar. Será.



JULISA. Se avecina una hecatombe en los centros penales, ahora que ha muerto el primer privado de libertad por coronavirus, advierte Julisa. ¿Y los familiares del reo? ¿Y los custodios? ¿Ya estarán en cuarentena?



GRULLA. Cosenza y su comando amenazan con cerrar Cortés por tierra, mar y aire. Ajá, mandan a preguntar, y ya pusieron en cuarentena a los periodistas que andan reporteando en grulla con unos que han salido contagiados.



PRUEBAS. Porque de qué sirve que cierren el departamento si la infección está dentro. Lo que urge es hacerle pruebas a Raimundo y medio mundo y confinar a los contagiados.



TRANS. A ver si le termina el llevado y traído Trans en cuanto pase la pandemia, le manda a decir el “resignado” de El Hatillo a su alero el “papi”.



FOQUITO. Tal vez se le alumbra el foquito al terror de los periquitos y aprovecha el confinamiento para capacitar a los docentes en tecnología e inteligencia artificial. Todos están recibiendo salario, como si estuvieran trabajando, y la mayoría son analfabetas en eso. Ya perdió más de un mes de tiempo.



MOTAGUA. Pedrito manda a decir que si el primer lugar fuera otro equipo, ya días lo habrían declarado campeón, pero como es el Motagua... Qué tal si el puntero fuera el Olimpia.



HUMO. En vez de que la chiri esté echando humo en esos batallones todo el santo día, pensando solo en la hora del rancho, ¿no sería mejor ponerlos a tiempo completo a cuidar los bosques y a perseguir pirómanos?



DÍA. Los sindicatos ya andan moviendo teclas para que les pasen el feriado de este viernes -por el Día Internacional del Trabajo- para cuando termine la cuarentena. Congratulations...



GRIPE. Increíble el caso de esa viejita de 101 años sobreviviente de la gripe española, que palmó millones, del cáncer y ahora del Covid-19 y de Donald Trump. De remate, vive en NY, el nuevo epicentro de la pandemia en el mundo.



USA. Caramba, compa, como dice aquel, quién se habría imaginado cuando la pandemia estalló en China, que USA se convertiría en el epicentro, con cerca de 60 mil palmos y más de un millón de contagios.