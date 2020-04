LLEVAR. La “people” de los restaurantes ya pega el macanazo y le manda a pedir al Sinager que, si no es mucha molestia, los deje vender aunque sea para llevar. Por supuesto, respetando todos los protocolos de bioseguridad.



HOTELES. Otros que ya están más de allá que de acá son los pobres hoteles, grandes y chiquitos. Y, encima de que solo han estado cerrados, la bendita EEH les cae con el recibo.



DÍA. Por cierto que este fin de semana era puente por el Día Internacional del Trabajo, pero, la pandemia ha dejado la fecha solo en el calendario. En otra época se habrían salvado los hoteles.



CERRAR. Para que después no sea “chorrera de mie...”, el valiente Quintín amenaza con cerrar a partir de hoy la Sultana del Sur bajo la consigna “nadie entra, nadie sale”, jodido.



MODA. El coronavirus, sin querer queriendo, como tiene con canillera a mundo y a reimundo, ha puesto de moda el lenguaje coloquial entre los alcaldes. El de La Lima le dijo a uno que le vuela maceta que “donde te vea, te voy a agarrar a v”... tal por cual...



FIESTA. Más denuncias contra Copeco y el Sinager. Ahora han sacado a bailar que ha habido fiesta con la contratación de consultores y asesores, con salarios hasta de 15 mil verdecitos. El clavo se lo echan a GR, el ex, y a MB, el sobrino.



BARRIDAS. Está perra la cosa, señores. Las barridas suman y siguen en todo tipo de empresas, incluidos medios de comunicación, y hasta el señor de la televisión ha tenido que poner a chambear a Iroshka.



CUBETA. A bañarse con cubeta para no gastar la poca agua que queda en las represas, llama Carlos Hernández, el único que saca la cara en el SANAA. El hombre recuerda a don Julio Cárcamo y asegura que él predica con el ejemplo y se baña con una cubetilla.



TAREAS. Ajá ¿y cómo es eso que las tareas virtuales no son obligatorias? Los pobres cipotes y sus padres ya no hallan qué pitos tocar para conseguir internet y mandarlas y ahora resulta que no son necesarias.



TERROR. Ya estuviera el terror de los periquitos aclarando, para que quede bien clarito, si to be or not to be. Que manden o que no manden tareas.



USA. En el elefante blanco llamado ONU creen que se pueden perder unos 25 millones de empleos en el mundo, aunque, sepa Judas de dónde sacan esa cifra, porque solo en USA ya van como cuatro millones sin chamba por culpa del virus chino.



HULE. Los taxistas andan jucos porque, mientras ellos están hule con la chamba, los paileros y los VIP siguen jalando gente. Le piden ayuda a Pyubani Williams, la comisionada.



CERO. Por estar sacando pecho de que tiene en tres y dos a las pandillas y que ha bajado los homicidios a cero, las pandillas le mandaron saludes este fin de semana a Bukele y dejaron 58 asesinatos. Qué tal.

SAN SALVADOR, 27 Abr 2020 (AFP) - Una ola de homicidios a manos de pandilleros en El Salvador y el anuncio del gobierno de usar la fuerza letal para combatirlos genera temor entre organismos humanitarios y analistas a una escalada de violencia en el país centroamericano, en medio de una cuarentena domiciliar obligatoria para contener el nuevo coronavirus.



"Estamos ante un escenario muy delicado en el que la calificación [de la situación] es demasiado peligrosa y preocupante", declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES, no gubernamental), Miguel Montenegro.



En un repunte de la violencia entre viernes y domingo, las pandillas han provocado la muerte de 50 personas en diferentes puntos del país, por lo que la policía y el ejército intensificaron la vigilancia, en momentos que el país permanece en una cuarentena domiciliar obligatoria para contener la COVID-19.



Las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con unos 70.000 miembros, siembran el terror en comunidades bajo su control, y se dedican al sicariato, el narcotráfico y la extorsión de comerciantes y transportistas.



Antes del fin de semana el país tenía un promedio de 2,3 homicidios diarios, uno de los más bajos de los últimos años.



En un afán de contener la escalada homicida, el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el sábado el estado de emergencia en las cárceles donde están recluidos los integrantes de pandillas.



Además, las autoridades combinaron en las celdas a los integrantes de pandillas rivales, un hecho que no ocurría desde 2002, cuando se les separó para evitar muertes masivas en las cárceles.



"Vamos a hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios, se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión", escribió en Twitter Bukele, quien llegó al poder en junio de 2019.



La unificación carcelaria de las pandillas es "una bomba de tiempo" que puede explotar en cualquier momento, advirtió Montenegro, quien señaló como responsable al gobierno de las posibles consecuencias.



- Pandillas "en crisis" -

Para neutralizar los asesinatos, Bukele dijo a las fuerzas de seguridad que "el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños" y adelantó que su gobierno se encargará de la defensa legal de los efectivos de seguridad que sean "injustamente acusados".



"Es una orden [de uso de fuerza letal] que rompe con la legalidad" y puede derivar en un "uso excesivo de la fuerza", afirmó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños.



Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, expresó la noche de domingo su preocupación por la emergencia en las cárceles, que pone en riesgo los derechos de los privados de libertad.



Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano el "rebrote" de los homicidios por parte de las pandillas puede tratarse de una "presión para algún tipo de negociación" con el gobierno en la búsqueda de "prebendas" o apoyo económico.



Medrano consideró que las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 pueden estar "en crisis" económica debido a que han dejado de percibir ingresos por extorsiones por la cuarentena domiciliar obligatoria y el cierre de pequeños y medianos negocios vigentes por ahora hasta el 1 de mayo.



"Sin duda ellos están sintiendo la crisis directa" porque sus familias "sobreviven de las extorsiones", comentó Medrano.



"Que les quede claro [a los pandilleros] que no los vamos a tolerar, los vamos a capturar y se les aplicará todo el peso de la Ley. Estos terroristas solo tienen dos vías: la cárcel o la muerte", advirtió de su lado el ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas.



El Salvador, con 6,6 millones de habitantes, es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.



- Fracaso de mano dura -

Jannette Aguilar, investigadora de temas de prevención de la violencia para organismos internacionales, anticipa poco éxito a la decisión de Bukele, en el poder desde junio del año pasado.



Las estrategias de represión por encima de la prevención durante los gobiernos de 1999 a 2019 fueron un fracaso y las bandas criminales se fortalecieron, destacó Aguilar.



"Lo que han producido las respuestas de mano dura a lo largo del tiempo es un efecto contraproducente", porque las pandillas "contrario a debilitarse, se han expandido como un poder fáctico en todo el territorio nacional", estimó Aguilar.



Para la investigadora, la represión es una "respuesta mediática" que provocará "un baño de sangre" pero que al final "potenciarán" a las pandillas que en los últimos años "se han fortalecido como verdaderas autoridades" en las comunidades.