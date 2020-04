OTRA. Pues, hombre, Hilario, otra semana más de encierro, destierro y entierro. No hay de otra. O seguimos así o ya saben lo que nos toca.



EEH. Que no se preocupen, les manda a decir la EEH, que pueden pagar en abonos las tarifas promediadas, es decir, inventadas. Pero que tienen que pagar, tienen que pagar. ¡Qué bonito!



HUELGA. “Power Chicken” a huelga de hambre a partir de hoy en contra de los asaltos de la bendita EEH.



ACUERDO. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, ha presentado proyecto de ley en el hemiciclo para que le den acuerdo, ipso facto, a todo el personal de salud que está en la línea de fuego contra la pandemia y que está por contrato.



ZARINA. Brinco y medio el de reimundo y medio mundo por el anuncio de la zarina en los tiempos del coronavirus. Pero, MG asegura que neles pasteles de lo que creen, y hasta sacó un comunicado aclaratorio.



HUMO. Hasta desde el espacio, la “people” de la NASA ha columbrado la terrible capa de humo que cubre Tegucigalpa y gran parte de Honduras, y todo “gracias” a los incendios forestales. ¿Y el ICF? Pobre, pueblo, pobre...



PAPI. Unos chuscos ya estaban otra vez en esas redes regando la bomba de que el “papi” estaba enfermo, porque, como no había aparecido por ningún lado con esto de la pandemia ni en el incendio del viernes en los mercurios, pero el sábado salió con un videomensaje.



FUEGO. Algunos creen que el “papi” debería estar en la línea de fuego, a tiempo completo, al lado de su amigo JOH y del Sinager –como otros alcaldes- en esta triste y lamentable tragedia que vive la humanidad entera.



AGUA. Pero, en el caso de Tegucigalpa, también hay que sumarle la grave crisis de agua que vive la ciudad, y tampoco el alcalde ha aparecido, no obstante haber sido reconocido como el mejor alcalde de todos los tiempos en el tema de la infraestructura.



CASA. El infectólogo Tito Alvarado ha confirmado que irán de casa en casa, con los otros médicos que integran la plataforma contra el Covid-19, para detectar los contagios más rápido. Qué bueno. ¿Y el CMH? Qué esperanzas.



ÁLVARO. Gracias al coronavirus, el CPH ha anunciado la suspensión de la entrega del premio Álvaro Contreras, una muy acertada decisión, tomando en cuenta que la novia no está para tafetanes.



RACIONES. Lo bueno es que el billete de la ceremonia será destinado a la compra de raciones de alimentos para los periodistas que están reventados –que son muchos- y los jubilados. La cosa está perra, señores. Y esto que todavía falta lo “pior”.



BAILAR. En el Copeco de Panamá también han salido a bailar denuncias de que uñudos han querido hacer su agosto en abril, con la compra de ventiladores, y el gobierno tuvo que cancelar la operación. ¡Bárbaros!