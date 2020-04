ONDA. Para que vean lo “alentadores” que son algunos coronavinólogos, que ahora andan con la onda de que hay que alistarse, porque después de la cuarentena viene una hambruna perra en todo el mundo. Qué tal.



FERIA. Por eso dicen que, cuando se quiere, se puede. Vean ustedes lo ordenadito y bien portaditos que estuvieron en la Feria del Agricultor, frente al “Tiburcio Carías”.



MEDIDAS. Lo más aplaudible es que respetaron a pie juntillas las medidas de bioseguridad mejor que supermercados y bancos. JOH hasta llamó a Jimmy Ponce, el coordinador, para felicitarlo.



ZONAL. Ajá ¿y el Zonal Belén? El Sinager debería de contratar al Jimmy para que le dé unas cuantas clasesitas a Rafael Sánchez, el presidente del mercado Zonal Belén, y le enseñe cómo se pegan botones.



TIERRA. Caramba, compa, como dice aquel, el Día de la Tierra pasó con mucha pena y sin ninguna gloria en estas latitudes. Ni Mi Ambiente ni el ICF ni los presuntos “ambientalistas” se acordaron de mandarle aunque sea saludes.



AGUA. Mejor me hubiera muerto chiquito, como decía George Monteblack, dicen algunos. Mejor que nos chupe la bruja de una vez, dicen otros. Y qué tal si no llueve. Sin represas y sin agua.



ESPADA. El Covid-19 tiene en tres y dos a los empresarios, microempresarios y emprendedores. Picho Larach, el expower del Cohep, dice que están entre la espada y la pared: o cierran o despiden gente.



CAFÉS. Solo el americano expresivo ha confirmado que acaba de echarse a más de dos mil empleados de sus cafés, porque el Madero –por más que lo ha rogado y se ha comprometido a respetar todos los protocolos de bioseguridad, no lo quiere dejar vender ni parar llevar... Será.



ATAQUES. Roberto Cosenza ya tiene su comando de especialistas en SPS, con cuartel general, comandante, tropas “swat” y todos los mikis, para repeler los ataques del Covid-19 por tierra, mar y aire.



WUHAN. El Indómito se la dio ayer para el Wuhan catracho a supervisar cómo marchan las salas de aislamiento temporal de los covid. Allá se vieron las caras con el Barquero. Ajá ¿Y el Toty, qué fin tuvo?



OFAC. Los maratones andan felices, como lombrices, ahora que la OFAC acaba de retirar a su líder Yankel Rosenthal de la lista de personas o empresas designadas y bloqueadas, lo que significa que ya puede volver a operar sus negocios.



YEYO. En Nicaragua la pobre “people” está cayendo redondita en plena vía pública y la bulla entre los nicas es que no es un yeyo, sino, adivinen qué. Como la Chimoltrufia y su amado siguen de parranda y no quieren confinarse.



CHINEADO. A Bukele ahora le están dando de beber de su misma medicina sus amigos de las redes. Lo tienen chineado a puros memes. Por eso dicen que, no es lo mismo verla venir, que platicar con ella.