CORDERO. Carlos Cordero ha sido el salvado con el desmadre de las compras en Copeco. El ex de los Bomberos es el nuevo power y deberá apagar el voraz incendio que deja el Rubí con el billete de la emergencia.



PIEDRAS. Por eso dicen que cuando el río suena, piedras trae. Para que hasta el tribunal de “cuentos” haya confirmado las irregularidades en Copeco, ya no hay para donde.



PISTO. Vale que el Rubí es diputado y tiene chamba asegurada en el hemiciclo. Vergonzoso y penoso lo que ha pasado. Por cierto que Turquía ha negado que Copeco le haya comprado hospitales móviles.



TSC. El informe de auditoría del TSC revela que las compras “no cuentan con la documentación administrativa necesaria” y denotan “serias fallas administrativas”. ¡Ahhh! y remata que hay tanta deficiencia que los culpables hasta podrían ir a parar al mamo en una investigación posterior.



CUENTAS. Más temprano, Mauricio Oliva había exigido cuentas claras, amistades largas con el billete que aprobó el CN para la emergencia nacional.



FUTURO. “Netanyahu” reafirma que, como titular del CN, demanda rendición de cuentas a los funcionarios encargados de esas compras, lo mismo que un plan de compras a futuro.



VIERNES. Por cierto que en el hemiciclo celebrarán este viernes la primera sesión virtual en su historia, con la participación de las distintas bancadas, así es que, ya están sabidos.



CABEZA. El Ombudsman está pidiendo la cabeza del ministro de Salud por ineficiente en el manejo del coronavirus. Solo que esto es en Guatemala.



BONO. El Madero y el RAP deberían dejar bien clarito quiénes son los que recibirán ese bono de seis mil yuquitas, porque Bukele se puso a alardear con los 300 dolaritos que ofreció y se le ha armado un pandemonio, que los bancos y el internet colapsaron de tanta gente pidiendo.



FERIA. Alegría entre los capitalinos por la apertura, a partir de hoy, de la Feria del Agricultor, frente al estadio. Pero Jimmy Ponce, el coordinador, les manda a decir que cuidadito y llegan sin mascarilla, porque “no pasarán”. Qué bueno. Así debe ser.



MAMO. Felices como lombrices los privados de libertad diabéticos, porque es pa... fuera del mamo que van, gracias al coronavirus.



LENGUA. Que por qué mejor no se ponen la lengua en cuarentena, le manda a decir Marco Tulio Medina a aquellos políticos que, en vez de ayudar en plena pandemia, no dejan de jorobar.



REVÉS. El imperio en tiempos de Trump y del coronavirus. Honduras debería mandar mascarillas de las maquilas y médicos catrachos a NY. Como ahora la cosa es al revés.



TREN. La Barbie manda a decir que si anulan el torneo Clausura tendrían también que darle jabón al de Apertura, así es que ya están sabidos. No hay más tren que el que pita.