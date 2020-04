PETRÓLEO. Caramba, compa, como dice aquel, ese coronavirus no anda con papadas. Ahora resulta que el petróleo hasta lo están regalando o dando de cuña. Qué tal.



LUZ. Mauricio Oliva tuvo misa con la “people” de la CREE, a quien nadie le cree, y les dijo pura riata que cuidadito y no le dan una buena rebaja en el recibo de la luz al pueblo. A ver si se oye, padre.



BARATA. El number one del CN también ha urgido en un tuit a liberalizar el mercado para que la ENEE compre la energía más barata –y no la más cara- y le traslade ese beneficio a la “people”. A ver si se oye, padre.



IHCAFÉ. La pandemia ya lleva más de un mes y nadie se ha acordado de los pobres caficultores. Ni porque son más de cien mil familias. El mentado Ihcafé, si es que todavía existe, brilla por su ausencia.



COPIAR. Y, como el Ihcafé no les tira ni de aquellos que dijimos, los pobres han tenido que copiar un protocolo de protección colombiano, en busca de la reactivación del sector. Pobre, pueblo, pobre...



PRIMARIAS. El Kevin manda a decir que en septiembre convocan a las primarias de marzo y que no hay tales de que serán suspendidas para invertir ese billete en la pandemia.



JAMÁS. El etíope de la OMS jura que jamás de los jamases se prestó para esconder las verdaderas cifras de los palmos chinos por el Covid-19 y que le dé el virus a Xi Jinping si está mintiendo, dice.



PAPI. Bueno, ya hoy es 21 de abril, y todavía nada se sabe de las nuevas represas que habían anunciado para la capital. El “papi” dijo que la primera licitación sería en marzo, la segunda en abril y la tercera en mayo, pero todavía neles pasteles. ¿Qué habrá pasado?



AGUA. Pero, para que vean que el “papi” no se duerme en sus laureles, sus cuadros no han parado de repartir pipas de agua en las barriadas, mientras que los minions han andado regalando raciones de comida.



CARA. Bendito sea el Señor que el agua de Los Laureles y de La Concepción ha durado. Y vale que Carlos Hernández, no el aesejotista, sino, el único que da la cara en el SANAA, ni ha de dormir craneando cómo puercas estira la poquita agua que ha quedado.



CENAOS. Pero, una buena noticia en medio del desmadre del Covid-19, es que Cenaos y otras hierbas aseguran que este año lloverá mucho más que el 2019 y hasta vienen varios huracanes. Más vale, porque, atenidos a las nuevas represas...



FRANCIS. No hallan qué inventar. En esas redes se han sacado que Francis Contreras ahora se las tira de actor y que hasta va al salón antes de encadenarse. ¡Qué lenguas!



EJE. Para que vean que ese coronavirus le pela el eje a Danielito, los estudiantes y empleados públicos nicas volvieron ayer a clases, como si nada pasara, así es que, lo que digan la OMS y los científicos le sale sobrando al hombre.