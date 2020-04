ADOPCIÓN. Cada loco con su tema en plena pandemia. Unos proponen que le den jabón a las elecciones internas, y que ese billete sea invertido en combatir el coronavirus, y otros han salido con la opción B.



AZCONA. Eso de la opción B es una excelente idea. No se gasta ni un centavo en primarias y, al mismo tiempo, se celebran primarias, como cuando Azcona.



IMPERIO. Reactivada la ayuda del imperio a Honduras. Vienen 71 millones de verdecitos y es billete que no tiene que ver con el coronavirus. Por más que han ido en romería a hacer claveles a la capital federal, el T les volvió a salir por la C.



GUANTES. El dúo dinámico ha reaparecido en los tiempos del coronavirus con un informe denominado “la corrupción en tiempos de Covid-19”. Juran que en Salud sobrevaloraron compras de guantes y mascarillas y le echan flores y guirnaldas al joven de Lepaera.



PLENO. Por cierto que Rolando Argueta está convocando para el próximo martes al primer pleno virtual en los recintos de la diosa Temis. El punto único es la preliberación de los privados de libertad por el rollo del Covid-19, principalmente los enfermos.



PORTAL. El dúo del CNA también jura por Ebal que el portal de transparencia de la Rocío no cumple en lo más mínimo con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas. ¡Vaya, jodido!



MEJOR. Que deje de tuitear -como quien dice, que mejor se ponga a trabajar- le manda a decir Giammatei a Bukele. Ya no lo aguanta.



MAYOR. A ver si el Rubí y Alba Consuelo contratan a los laboratorios privados para aumentar las pruebas del Covid-19. A más pruebas, mayor control.



FIN. Alemania ha declarado prácticamente el fin de la cuarentena por ser el país que realiza más pruebas -y rápidas- en toda Europa. Invertir en pruebas es como aportarle a la prevención. Cuánta gente andará por allí, asintomática, regando el virus.



NERVIOS. Susto y medio el de unas viejitas ayer cuando columbraron un desfile de funerarias por los bulevares de la capital. Calmaron sus nervios cuando les dijeron que era una protesta para que Sinager las deje trabajar, porque están reventadas.



REMESAS. Para que vean el tsunami económico del coronavirus, que las remesas se han venido a pique hasta en un 42 por ciento, en contraste con el 15 por ciento que habían crecido antes de la pandemia.



BCIE. El Mossi del BCIE le manda a decir a los medios de comunicación que no se aflijan ni se aflojen, que allí viene un fondo de apoyo, y que no dejarán que se ahoguen por culpa de la cuarentena.



SISTEMA. Por lo menos el hombrón reconoce que la prensa convencional es el andamiaje en el que se sostiene esto que llaman democracia -y el sistema- de cara a los antisistemas y orates que desinforman en redes y páginas digitales.