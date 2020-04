SALAS. Bonitas y hasta de lujo quedaron las salas para los Covid-19 en el polideportivo de la UNAH, así es que, la gente burra que no hace caso con el encierro, que no se aflija ni se afloje, porque allí la esperan hasta con cafecito y tele como en un hotel cinco estrellas... ¡Ahhh! Y con aire acondicionado.



ABRIR. Unos chuscos le mandan a preguntar a Julián y a Rubí que cuándo puercas piensan abrir los prostíbulos, cantinas, casas de masajes, casinos, en fin, y amenazan con quejarse ante los derechos humanos si no se apuran.



HUMO. Gran parte del humo que cubre la capital se debe a los incendios de zacateras en solares baldíos, ha confirmado José Manuel Zelaya, pero no el bigotudo olanchano, sino, el comandante de los bomberos.



CHAPEO. Ojalá, entonces, que el “papi” saque la cara ante este coronavirus que tiene en tres y dos a los capitalinos y ordene no más quemas de solares, sino, chapeo a machete limpio.



PENA. Buena señal la apertura de las ferreterías. La “people” era feliz trabajando y no se daba cuenta. Hoy quiere volver a la chamba y, sin materia prima, no se puede. El trabajo dignifica al ser humano y estar entortado o echado en casa da hasta pena.



DÍA. Hasta los haraganes y pachorrudos no ven el día de volver al trabajo, aunque algunos es porque ya no aguantan a la mujer o al marido.



BARATA. Insiste Mauricio Oliva, pero parece que en la ENEE no se oye, que por qué puercas no aprovechan ahorita para comprar energía barata. A ver, dijo el cieguito.



UÑAS. En Consejo de Ministros, para que no haya dudas, el Indómito ha reafirmado ayer que al primerito que piense siquiera en meter las uñas en el billete de la emergencia, lo mandará al patíbulo.



FOSAS. En conferencia de prensa virtual, JOH también ha negado que estén enterrando en fosas comunes a muertos por Covid-19, y que unos que sepultaron en Villanueva se palmaron por distintas patologías.



FALSO. El verdugo de los periquitos manda a decir que es falso, de toda falsedad, que hayan decidido cancelar el año lectivo, como se han inventado unos chuscos en esas redes.



1,600. Tanto que urgen nuevas carreteras en el país y 1,600 millones que había para ese fin se los acaban de pasar a Marquitos Bográn para la pandemia. Lástima.



AIRE. Luego del rollo de Rubigol y otras hierbas por presunta violencia doméstica, el muchacho de Lepaera manda a decir que reactivará los juzgados de Paz y de Letras, para que atiendan esas denuncias y las víctimas no queden en el aire.



DEBUT. Para que vean que nunca es tarde para actualizarse y ponerse a la moda, el actor mexicano Ignacio López Tarso –con 95 años y único sobreviviente de la época de oro del cine mexicano- acaba de debutar con su página en Facebook. Qué tal.