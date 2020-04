PLATO. El señor de la tele jura que ahora no solo el PL y el PN comen en el mismo plato, sino, también, Libre. “I can’t believe it”.



BULTO. ¡Qué bonito! Facilito escurren el bulto en Copeco. Rubí manda a decir que un ministro no sabe nada del hilo en esos rollos de compras, que el administrador es el que costura. Como no, chon... Vale que el MP ya les cayó encima.



CAPITÁN. Si así de facilito fuera, entonces nadie tendría rollos. A ver si alguien le explica al señor ministro que el primer responsable de cualquier institución es la cabeza, así como un capitán lo es de su barco.



IAIP. Los trillizos del IAIP le mandan a decir a los powers de las instituciones y a los alcaldes –aunque algunos se creen reyezuelos en sus municipios- que están obligados a darle información sobre el manejo del billete de la emergencia a cualquiera que lo pida. El que tenga oídos, que oiga.



SOL. Será cierto que Suyapita, que es neumóloga y empleada del gobierno, hasta el sol de hoy nunca ha atendido ni siquiera a un paciente por coronavirus. Será. “I can’t believe it”.



WIFE. La “wife” de Rubilio les manda a decir a los metiches que respeten su privacidad, que todas las parejas tienen problemas, y que ella seguirá adelante con su amado Rubigol.



REDES. La joven también ha aclarado, que una foto que unos bárbaros hicieron circular en esas redes de una mujer golpeada, ni remotamente es ella. Otros chuscos se inventaron que ella es gran olimpista y que por eso le pegó. ¡Qué lenguas!...



CCIT. Para que vean cómo está de perro eso del coronavirus, que en la CCIT tienen informes sobre solicitudes de suspensión laboral, para unos 50 mil trabajadores. Qué tal.



EEH. Ajá, y Leíto y la mentada Superintendencia de Concesiones, dónde puercas se habrán metido ahora que la EEH está otra vez en el ojo del huracán por inventarse tarifas. Pobre, pueblo, pobre...



LIBRAS. La “Mujer Araña” amenaza con quejarse ante los derechos humanos por las 20 libras que ha subido durante la cuarentena. La enigmática dama no ve la hora de regresar a Cybex para volverse a poner cheto.



EDIFICIOS. Hasta el sol de hoy no se sabe de ninguna directriz de Copeco, ordenando la fumigación de elevadores en todos los edificios públicos y privados, por el rollo del Covid-19. Bien saben que aquí nadie hace nada si no es a la brava.



EQUIPO. La otra cosa es que en los hospitales todo el mundo debería ser dotado de equipo de bioseguridad, incluidas las humildes aseadores que recogen esos desechos contaminados, y luego van a contagiar a sus familias. ¿Estáis oyendo, Alba Consuelo?



RANCHO. Quién como los médicos y enfermeras salvadoreñas, que Bukele ha ordenado que permanezcan en hoteles, con el rancho incluido, por todo el tiempo que dure la emergencia.