RAYO. Suspendidos de tajo los cafeteros y telenómanos de Copeco. ¡Vaya, hombre! Y los deben destituir y mandar al mamo, como amenazó JOH, si se comprueban las denuncias. Un rayo les va a caer.



CESPAD. Ya empiezan a salir las primeras voces pidiendo la suspensión de las internas por el coronavirus. Pero, asómbrate, Chico, como decía Tres Patines: los proponentes no son los cachurecos, sino el Cespad.



TETÉ. El Cespad pide que el gobierno socialice eso con los partidos. El problema es que si cualquier azulejo llega a proponer eso, quién aguanta a los amigos diciendo que luego suspenderán las generales para que el hombre se quede, y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.



FALSO. Desde los recintos del Congreso mandan a decir que es falso, de toda falsedad, que en el hemiciclo le hayan dado viento a la venida de médicos cubanos.



LOCOS. En eso tiene razón Suyapita. Si aquí hay como 12 mil médicos sin chamba, cómo es que van a traer de otros lados. Lo que la “people” no sabe -aunque los que pujan por traerlos sí lo saben, pero se hacen los locos- es que la isla cobra por cada médico.



UMAÑA. Por eso los corrieron de Brasil y de Bolivia. El gobierno brasileño pagaba 3,047 dólares por cada médico, de los cuales, el 70 por ciento es para el gobierno cubano. Y Umaña jura que de Italia los corrieron por incompetentes.



ATRACOS. “Power Chicken” hasta casi llora de la impotencia al denunciar los atracos a mansalva de la EEH. Es pura casaca, dice, que están difiriendo los pagos y, lejos de eso, siguen promediando las facturas.



ROSTRO. Roberto Contreras pregunta por el “rostro humano” en los tiempos del coronavirus y lamenta que los ilustres de EEH no se tocan el hígado para seguir atracando al pueblo.



APÓSTOL. Hasta que al fin toparon al “apóstol” Santiago. Allí se lleva en esas redes insultando a reimundo y medio mundo, empezando por las mujeres, y a la autoridad se la pasa por allá donde dijimos.



GUARO. Solo el olanchano, para no variar, salió defendiéndolo con la cantaleta aquella de los “derechos humanos”. Entonces, que siga el jolgorio, y no haya cuarentena. Y que viva el guaro, la prostitución y el crimen, hijos del maíz.



OMS. Suspendido el financiamiento de USA a la OMS por su complicidad con los chinos cuando ocultaron los verdaderos palmos en Wuhan. En el imperio ya llevan más de 25 mil muertos y como allí no los pueden ocultar.



OBAMA. ¡Eureka! Apareció por fin Obama y anuncia su apoyo a Joe Biden. Ni modo que se hubiera ido con Trump. Hasta cuándo viene a dar la cara.



VACA. Los olimpias han aprovechado para echarle la vaca al Rubilio. El goleador azulejo jura que ama a su wife, pero ha sido condenado a trabajos forzados, por dos meses.