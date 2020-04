CUÁLES. Pues, hombre, Hilario, se terminó la Semana Santa y la “people” ni cuenta se dio. Cuáles hoteles a reventar, cuáles playas, cuál turismo de montaña, cuáles caravanas de retorno, cuál conferencia del Conaprev con el recuento de los ahogados y accidentados.



ESTADIO. En el Valle de Sula está perra la cosa y ni así quieren entender los “jampedranos”. Lisando ha confirmado la instalación de ocho contenedores refrigerados, en el Estadio Olímpico, para almacenar los cadáveres del coronavirus.



LADO. Para que vean ustedes el lado amable del coronavirus, las gasolinas volverán a bajar hoy, esta vez casi cinco yucas. La única jodida es que la “people” no pudo disfrutar las rebajas en Semana Santa.



BIÓNICO. Por lo menos el biónico ya descansa en paz en el cementerio de Suyapa. Lo trajeron rápido de USA en el “air force one” catracho y hasta lo velaron por ratitos en la capilla de la Fuerza Aérea.



1,400. PB, el power de la CCIC, jura y perjura que en el país se están perdiendo nada menos que 1,400 millones de yucas diarias por la pandemia.



BOLOS. Lo bueno es que, por lo menos hasta ahora, los palmos por el virus chino son menores que los que dejan cada año –en Semana Santa- los pleitos de los bolos, los ahogados y los accidentados.



PARO. Hasta mucho se había tardado Suyapita en convocar a paro. Primero estuvo de rogada, que si no hacen tal cosa, no nos sumamos, que si esto, que si lo otro y, cuando por fin dijo presente, convoca a paro.



N-95. Tienen razón de exigir las N-95 y todo el equipo de bioseguridad, pero también es cierto que ni en el Reino Unido ni en Italia ni en España ni en USA, los médicos y enfermeras cuentan a tiempo completo con esos insumos.



OMS. En esas redes han sacado a bailar la gran corrupción e ineficiencia de la OMS, incluidos todos esos organismos del elefante blanco más grande del planeta, conocido como ONU.



ENCHUTE. Gracias a la OMS, el régimen chino jugó enchute con las cifras del coronavirus, y engañó al mundo. El etíope de la OMS fue nombrado en el cargo gracias al apoyo chino.



RNP. Los trillizos del RNP le recuerdan a la “people” que el registro en línea concluirá pasado mañana, miércoles, y que solo tienen que entrar a la página o a la app SIN para que se registren, así es que, ya están sabidos.



VEINTE. Quién se habría imaginado –cuando la pandemia apareció en Wuhan- que el imperio se convertiría –en apenas tres meses después- en el país con más muertes e infectados por el virus. El sábado pasó las veinte mil.



CRECES. Al suave Joe Biden, virtual candidato demócrata tras el retiro del “loco Bernie”, se convertirá en el nuevo presidente del imperio. Ese coronavirus le pasará factura al magnate, y con creces.