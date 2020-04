BANCOS. Es urgente, le manda a decir JOH a los bancos y cooperativas, que apoyen a los productores para ayudarles a salir adelante y no dejar que la pandemia los ahogue. “Este es el momento de apostarle a Honduras”.



ANTES. Marlon Escoto cree que el Covid-19 dejará un antes y un después, y que Honduras debería aprovechar para una gran transformación, con el concurso de todos los sectores.



URGE. A oídos de Alba Consuelo, el Rubí y otras hierbas, es urgente que dejen de usar el IHSS, el Catarino Rivas y el Leonardo Martínez para contagiados o sospechosos de coronavirus. Por eso urge que habiliten hospitales móviles.



CUENTAS. Carlos Hernández, el aesejotista, le recuerda a los que manejan el billete del coronavirus que está ojo al Cristo y que la emergencia no debe ser usada de escudo para driblar la rendición de cuentas.



ENCAJE. Feliz Mauricio Oliva porque Willito y otras hierbas escucharon su llamado a bajar el encaje legal, lo que permitirá -dice- poner en circulación más de 11,500 millones de ranas para mover el comercio.



TASAS. Toca ahora a los bancos, pide “Netanyahu”, bajar las tasas de interés y extender los plazos de los préstamos, para que los emprendedores puedan salvar sus negocios en medio de la pandemia.



PAPI. Manda a decir el “papi” que este viernes y sábado le dará libre a la “people” de la basura y que mejor ni se molesten en sacar las bolsas, pero el próximo lunes, tempranito, tempranito, volverán con el tren de aseo.



PAILAS. Las pipas del “papi” no han parado toda la semana repartiendo agua en los barrios y colonias capitalinas. Hasta un calendario le mandó a la “people” para que tenga listos sus baldes, pailas y toneles.



SOLIDARIA. Honduras solidaria se ha extendido a toda la región. El “air force one” catracho aterrizó en todos del países del área, repartiendo las pruebas rápidas que donó el BCIE.



BUKELE. Para que vean ustedes, el avión presidencial también se desplazó a San Salvador, a dejarle las pruebas del Covid-19 a Bukele, a pesar de que el hombre solo pasa tirando indirectas.



ECUADOR. Por cierto que Lenin Moreno, el “alero” de la correa de transmisión, le dio para los chicles al turquito salvadoreño, quien se puso a echarle maceta a Ecuador por la pandemia.



MAGIA. El gran dilema entre el coronavirus y el hambre. Algunos creen que la magia está en un equilibrio entre ambos. El problema es que si el virus se propaga, ¿a quién creen que le echarán el muerto por tantos muertos?