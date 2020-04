CCG. Complaciendo peticiones y para que ya dejen de buscar excusas para no sumarse a la lucha, JOH ya ordenó la habilitación del llevado y traído CCG para los contagiados con el virus chino.

COLEGIO. Allí también están algunos batallones que, perfectamente, podrían servir. ¡Ahhh! y la palomera del Colegio Médico. Como Suyapita dijo que solo si habilitaban el CCG lo iba a prestar.

BURRA. Otra vez abarrotados los mercurios. Por eso dicen que la “people” es burra. Aunque, la otra cara de la moneda es la hambruna que está provocando la pandemia. La crisis alimentaria viene y nadie la detiene.

PERROS. Tienen que poner orden en esos municipios donde no dejan entrar ni salir a nadie. Se ha perdido la leche, frutas y hortalizas. En Tapatoca, por ejemplo, tienen hasta perros bravos y la consigna es que nadie pasa.

USAR. A partir de hoy todo mundo deberá usar mascarillas, así es que, después no digan que no les dijeron. Hasta cadena montó JOH para hacer el anuncio y que así nadie alegue que no se daba cuenta.

BRAZIER. Pero, el valiente Quintín les manda a decir que nadie se aflija ni se afloje si no tiene mascarillas, porque de un brasier pueden sacar dos.

SECA. Vuelve la AMDC, en plena pandemia, con la casaca de la ley seca, como todos los años. ¿Y quién puercas va a chupar si la pobre “people” no tiene ni para comer?

BOLOS. Pero, pregunten si a fin de mes les van a perdonar los impuestos por los días no trabajados. Como si los pobres chepos ya no tuvieran suficiente con andar viendo que la “people” cumpla la cuarentena, para que también tengan que andar cuidando bolos.

MAÍZ. A partir de hoy se inician las sesiones virtuales en el hemiciclo. Pero el Tommy manda a decir que, por ahora, solo lo harán con los jefes de bancada. Al resto de mortales del CN les regarán maíz hasta el día menos pensado.

PARQUES. Caramba, compa, como dice aquel, quién lo habría creído, pero en NY están enterrando gente hasta en los parques, porque resulta que las morgues y hospitales ya pegaron el macanazo.

ONU. Si es cierto que los chinos crearon o compraron ese virus, el mundo les deberá pasar factura. Son trillones y trillones de dólares y euros los que se perderán. Ya estuviera el elefante blanco llamado ONU planificando la opción A, para después caerles con la opción B, si no quieren pagar.

BOMBAS. Esto del Covid-19 es igual o “pior” que una guerra mundial, y a Alemania la obligaron a resarcir los daños a las economías europeas en 1945, a pesar de que al final les lanzaron bombas hasta por debajo de la lengua.

PLATOS. En USA hay científicos que ya comparan el Covid-19 con Pearl Harbor y con los atentados del 11-S. Qué tal. Las pobres empresas –grandes y pequeñas- pagarán los platos rotos.