LOCO. Desde Las Lomas aclaran que un loco del volante que se viralizó el fin de semana en esas redes no es ni hermano ni primo ni cuñado ni compadre ni nada del FG, como regó la bomba una doñita.



HUMO. Lo único que faltaba. Como si ya no fuera suficiente con el coronavirus, la capital ya está otra vez hasta la pata de humo. Las siete plagas.



EEH. Le manda a advertir JOH a los ilustrísimos de la EEH que cuidadito con más cortes de luz. Como los colombianos habían prometido guardar las tijeras y no han parado.



LOMA. Lo mismo ha pasado con las telefónicas. A aquellos que no han pagado la factura de marzo los han dejado silbando en la loma. Los pobres feisbuqueros y whatsaperos se han tenido que rebuscar para que no los dejen en el aire.



PELIS. Otros que andan desjuiciados cobrando son los colegios y universidades privadas. No perdonan. ¡Ahhh! y las aseguradoras. Si así como son de pelis para cobrar, pagaran los seguros ¡Dios guarde!...



PORTÓN. En esas redes circulan audios de Suyapita, en los que advierte que por ahora hay equipos de protección, pero “dentro de tres semanas el país se va a convertir en un infierno, los pacientes se nos van a morir en el portón de la entrada al hospital”. Será un “pandemonio”, dice.



AGUA. En NY ya ni hallan dónde meter tantos cadáveres. No llegan ni a cinco respiradores por cada mil que se contagian. Qué tal aquí. Tal vez así les cae el veinte a aquellas que todos los días “descubren” el agua caliente con la falta de equipo.



FLORES. Emotivo mensaje de pésame del expresidente Flores por la muerte del biónico. Amigos y rivales. Pero más amigos. En los tiempos en que la política era otra cosa. Antes de la irrupción, por desgracia, de esos odios y divisiones infecundas que nada bueno dejan a los pueblos.



DOS. Otro alero de Picho Goldstein que se va. Picho siempre dijo que su mejor amigo era Callejas. Murió el biónico y allí sigue Picho, a quien hace más de diez años, solo le daban dos años.



AMIGOS. También murieron sus otros amigos del Club de Coyolito: Jaime Rosenthal, el Gordito Ferrari, el “Tío Mike”. Y allí sigue el Picho, con quien todo está dicho.



FEO. Qué feo que saquen a bailar a los hondureños por mal agradecidos, cuando el pueblo catracho es tan noble, solidario y, desde luego, agradecido. Por una o dos mal agradecidas pagamos todos.



JABÓN. El fin de semana viralizaron a Lady-Frijoles II, o Lady-Zote. Le regalaron una bolsa de provisión y, en vez de agradecer, insultando a los que se la mandaron, porque dice le regalaron “jabón de chancho”. ¡Gorda mal agradecida!



BALDE. Será cierto que Danielito ya patió el balde, por coronavirus. No ha vuelto a aparecer en público. Ojalá que salga, en carne y hueso, en las próximas horas.