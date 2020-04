CLARO. Los Julianes y los Rubíes deberían de aclarar -y bien clarito, para que quede bien claro- si van a funcionar el lunes, miércoles y viernes de la otra semana.



FICCIÓN. Locura y media ayer en bancos y supermercados. Solo visto en películas de ciencia ficción cuando se acaba la guerra y la “people” se lanza a las calles a celebrar o a abastecerse.



AMOR. El amor en los tiempos del coronavirus. Circula en esas redes el audio de un conocido alcalde de la zona norte, implorándole a su segundo frente que no se enoje, que comprenda la situación y que, en cuanto pase la pandemia, se la volverá a comer a besos.



TIENDAS. Es urgente que levanten tiendas de campaña para los contagiados o sospechosos por coronavirus. Pero no los pueden mandar a los hospitales públicos ni a sus casas. Los bienes incautados pueden servir también.



VELORIOS. Pues, hombre, Hilario, ya están sabidos. Cero velorios. No importa si el cliente se palmó del corazón o si lo palmaron de un plomazo en el corazón, lo que significa, ni más ni menos, que la “people” de las funerarias debe buscar chamba.



ECUADOR. Pero, vale aclarar que la medida se toma obligada. Obligada por el desmadre del coronavirus. Para que no se repitan episodios tristes como en Ecuador, donde han incinerado cadáveres en plena vía pública, o dejado botados los ataúdes en las aceras.



COLÓN. Para no ir muy lejos, aquí mismo, la “people” de Colón cercó el departamento en cuanto supo que llevaban un muerto por Covid-19 de La Ceiba, y a la doctora que murió en SPS no la dejaron llegar a la capital y sus adoloridos parientes anduvieron rebotando con su féretro. Triste.



YERNO. Tantos expertos que hay en USA -virólogos, epidemiólogos, científicos, en fin- y Trump acaba de nombrar a su querido yerno -que no sabe ni papa de medicina- al frente de la campaña contra el coronavirus.



PANAMÁ. Cada país con su tema con eso de la pandemia. Medidas a cuál mejores y a cuál “piores”. En Panamá los hombres salen los lunes, miércoles y viernes; las mujeres el martes, jueves y sábado.



MAL. Y en esos memes mandan a decir que las mujeres salen el martes, jueves y sábado a devolver lo que los hombres compraron mal el lunes, miércoles y viernes. No hallan qué inventar.



N-95. Debería haber un castigo ejemplar para los acaparadores de insumos de bioseguridad. Dennis Castro ha revelado que lo llamaron para ofrecerle 10 mil mascarillas N-95 y otras hierbas. Que averigüen.



TUCÚN. En esas redes le han dado duro a una presunta declaración del olanchano en la que jura y perjura que se curó del Covid-19 tomando a “tucún” dos botes de vicks.



RUSOS. No se descarta, dicen, que a Mel se lo lleven los rusos o los japoneses para que les dé la fórmula. No hallan qué inventar.