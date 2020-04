FERIADO. En esas redes no hallan qué inventar. Preguntan unos chuscos que si la cuarentena se alarga hasta el 30 de abril, que por favor les confirmen desde ya si habrá feriado el Primero de Mayo, por el Día del Trabajo.



FUEGO. Los chafas madrugaron a distribuir los equipos de bioseguridad a todos los hospitales y uno de los primeros en recibir los pertrechos fue el neumólogo y exministro de Salud, Carlos Aguilar, quien se mantiene firme en la línea de fuego. ¿Y SF?



PAPI. Para que ya dejen de hablar babosadas, que no ha aparecido en la pandemia y que no sé qué, que aquí que allá, el “papi” también anda repartiendo agua en esas barriadas.



PECHO. Los pobres chepos, que también están poniendo el pecho y nadie les reconoce, detienen a un idiota en flagrante violación de la cuarentena, pero viene el idiota, saca su celular y empieza a transmitir por FB para denunciarlos con los “derechos humanos”. ¡Habrase visto!



DUTERTE. Vayan a Filipinas, donde Duterte le acaba de ordenar a sus chepos que maten a cualquier majadero que no respete la cuarentena. Punto. Y cuáles derechos humanos.



DEDO. Que dejaran de hacer show y de pretender inventar el agua caliente, que entre políticos no se leen la mano, le dijo Mauricio Oliva a JC y otros diputados que creen que la “people” todavía se chupa el dedo.



APOYO. Complaciendo peticiones de JOH y con el apoyo de todas las bancadas, en el hemiciclo le dieron viento al paquetón de medidas que buscan salvar empleos y reactivar el sector productivo.



2,500. También autorizaron a la Rocío a rebuscarse con 2,500 millones de verdecitos para el combate exclusivo del coronavirus y del desmadre económico que dejará.



COSTAL. Ojalá que Reinaldo y el Rubí de Copeco se acuerden del Instituto del Diabético. Allí los esperan con el costal solidario y con equipos de bioseguridad. También los asilos de ancianos. Hoy por ti, mañana por mí.



FALSA. Que no sea tan inhumana, le manda a decir la doctora Monserrat Arita a su presidenta Suyapita, porque dice que solo pasa quejándose de que no hay esto y no hay lo otro, y eso está pasando en todo el mundo. “Falsa profeta”, le dice.



TRUMP. Por cierto que, allá en USA, Donald Trump ha amenazado con despedir a cualquier médico o enfermera que se esté quejando por la falta de mascarillas, guantes y otras hierbas. Será.



RUSIA. En lo que han venido a quedar los gringos en los tiempos de Trump y del coronavirus. No han apoyado ni siquiera con una mascarilla a ninguno de sus presuntos aliados y ahora más bien le piden ayuda a Rusia y China.



PUTIN. Vale que Putin es buena gente y ayer les mandó un gigantesco avión militar con 60 toneladas de equipo médico, regaladitas, incluidos respiradores, mascarillas y guantes. Qué tal.