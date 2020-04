ALBA. Cuentan que la asistente de Alba Consuelo –que ya ha sido confirmada con coronavirus- ha estado en cualquier cantidad de reuniones en la propia Casa Presidencial, en el BCIE, en Copeco y en un hotel capitalino.



BARCO. Ajá, y si aquí todo mundo sale pegado, quién va a capitanear el barco. Allí solo que pongan a hacer calistenia al “resignado” o a la “resignada”.



LUNA. No será que ya viene el fin del mundo. En esas redes circula una imagen que ha aparecido en la superficie de la luna, y aseguran que es el mero cachudo. Será.



ZANJAS. Ojalá y no vaya a pasar lo mismo que cuando la Gran Depresión. Muchos se suicidaron al perderlo todo. Roosevelt, para dar trabajo, mandaba a unos obreros a hacer zanjas y luego otros las tapaban. No había comida ni chamba.



WUHAN. Diputados de 17 departamentos le mandan a decir a sus ilustres colegas de Cortés, el Wuhan catracho del coronavirus, que, si no es mucha molestia, mejor se queden en sus casitas y cuidadito con asomarse a la sesión de hoy. ¡Vaya, jodido!...



CUMPLEN. La “invitación” es extensiva a todos los honorables que pasan la barrera de los 60 abriles o que son diabéticos, hipertensos, asmáticos, en fin... Hay unos ilustres que cumplen con todos esos requisitos.



PASA. Ajá, y Mauricio Oliva, irá a asomar el cacho. El doc ya pasa los 60 con creces. Allí solo que mande al de los chocoyos, pero parece que también ya pasa la barrera del sonido. O a Gladys Aurora. “Pior” todavía.



PAILA. La orden del día en el hemiciclo es que los diputados se deberán sentar a más de metro de distancia, cada quien con su respectiva mascarilla, su botecito de gel, lentes y, a su ingreso, dejar los zapatos en una paila con cloro.



NADIE. En algunas colonias de la capital y de SPS han reaparecido los ilustres de las pandillas, pero no por la extorsión, sicariato y otras hierbas, sino, para advertirle a la “people” que nadie debe salir y entrar por el asunto del coronavirus.



ALIADAS. Lo mismo está pasando en El Salvador, donde las maras MS-13 y Barrio 18 se han convertido en aliadas de la chepa, y no dejan que la “people” salga de sus cholas.



ONU. Bien dicen que, después del susto ¡Jesús María! Los ilustres del Consejo de Seguridad de la ONU por fin van a reunión de “emergencia” para analizar la pandemia. Como lo único que les quita el sueño es la agenda gay, el aborto, las feminazis, en fin...



CONSEJO. Y manda a decir el dominicano que preside el Consejo que, si están fregando que se apure a convocar, lo hará hasta después de Semana Santa, si quieren...



PASO. Además de los hondureños que han muerto aquí por la pandemia, María Dolores ha confirmado que en USA ya han fallecido seis, y otro tanto en España. A este paso que vamos, Hilario, quién sabe.