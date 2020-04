VIENTO. A sesión mañana los diputados, para darle viento al paquete de medidas económicas y contraatacar así al tsunami del coronavirus.



CAMA. Manda a decir el doc que no permitirán a la “ropa tendida” en el hemiciclo, porque resulta que con el Covid-19 ocupan dos metros de distancia para cada diputado, y no hay cama pa... tanta gente.



BROMA. Y, para que vean que no es broma, “Netanyahu” anuncia que a varios diputados los mandarán a echar pulgas a la platea, donde opera la muchachada. A ver a cuántos mandan al garaje.



PARAGUAS. Entre los diputados hay preocupación por uno de sus compañeros gritón que, cuando habla, riega saliva que es un contento y, claro está, como con el Covid-19 no se juega. Algunos están pensando en llevar paraguas en vez de mascarillas.



BURROS. El “papi” no se ha apeado los burros y anda regalando raciones de comida en las aldeas de la capital, sin importar el color político de la “people”.



MACYS. Para que ustedes se imaginen hasta dónde podría llegar la marejada del tsunami económico de la pandemia, que las famosas y emblemáticas tiendas Macys de Nueva York acaban de anunciar que suspenderán a la mayoría de sus 130 mil empleados.



COSTAL. Hasta los abogados independientes están reclamando el costal solidario y se quejan de que Anny, su presidenta, no les ha parado bola. Se les perdió del mapa.



HE. Oposición total -de reimundo y medio mundo- a la propuesta de Suyapita y compañía para que el HE se convierta en el portaaviones del coronavirus. Solo para que vean que, cuando se toman decisiones -y hay que tomarlas- siempre se queda bien con unos y mal con otros.



DOS. Ajá, ¿y qué tal si el encierro continúa por dos semanas más después del 12 de abril? Pueda ser que sí, pero también pueda ser que no. A lo mejor, quién sabe.



CUQUI. A pegado “Cuqui” con un video suyo que circula en esas redes. El hombre dice que “lo ideal no es que el coronavirus venga por nosotros, sino que nosotros vayamos por el coronavirus”. Palabras sabias del hombre.



TRUMP. Todos los caminos indican que la reelección de Trump ya no depende ni del “loco Bernie” ni de Joe Biden ni de la dependidura, sino de cómo maneje el coronavirus.



CREE. Qué bárbaros esos de la CREE. Como el petróleo se ha venido a pique y la revisión esta vez tendría que ser a la baja, salen con el cuento de que la posponen. Pobre, pueblo, pobre...



REVÉS. Pero si la cosa fuera al revés y la pandemia hubiera disparado el crudo hasta habrían corrido a revisar las tarifas. ¡Bárbaros! ¡Desalmados!



HUMO. Pobre Guaidó. Ahora es que le mandan a decir que se haga a un lado, es decir, que se haga humo, que se pierda. Es cierto que lo mismo le dicen al Maduro, pero a él ya lo habían reconocido como 50 países.