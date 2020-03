FIESTA. Vamos “bien” con el Covid-19. Siete palmos al hilo y los contagios en aumento. Sigamos en fiesta, como si nada, violando la cuarentena.



ORDEN. La “people” no entiende que se debe mantener encerrada, que la orden del día es evitar que el virus se riegue, porque, si se riega, el sistema colapsará –como ha colapsado en todo el planeta- y aquí no alcanzará la madera para tanto ataúd.



FANS. A oídos de los fans del turquito salvadoreño en estas latitudes, la “people” salió ayer a protestar en San Salvador y otras ciudades, se tomaron calles y hasta amenazaron con saqueos, exigiendo el bonito de 300 verdecitos o la bolsa solidaria.



AIRE. Caramba, compa, como dice aquel, para que vean el tsunami económico del coronavirus, que solo en Avianca acaban de quedar en el aire, sin salario, más de 14 mil empleados.



MISAS. Primera Semana Santa sin procesiones, sin misas, sin Viacrucis, sin el Santo Entierro, en fin... La Conferencia Episcopal manda a decir que allí nos vidrios hasta el otro año, si Dios quiere.



TREN. Pero, que nadie se aflija ni se afloje, porque, como la viejita cuando la bajaron del tren, es mejor pasar en familia viendo “Los diez mandamientos” y Ben-Hur.



GAY. Ajá, y ese coronavirus, ¿no será un castigo divino? La familia, como valor supremo de la sociedad, diezmada y hasta humillada. En su lugar privilegian a grupos feministas, la agenda gay, el aborto... La Tierra, como nuestro hábitat natural, destruida por el mismo homo sapiens.



NELES. Pobrecitos los viejitos. Dijeron que los bancos iban a madrugar a atenderlos de 7:00 a 9:00 de la mañana, pero, neles pasteles. Para nada mañanearon a los autobancos.



LUZ. Rebaja a la luz, anuncia Mauricio Oliva, para lo cual presentará iniciativa de reforma a la Ley de Energía y que la ENEE aproveche la caída del petróleo y compre la energía más barata.



MITAD. “Netanyahu”, en su calidad de number one del CN, también propone que todos los diputados donen la mitad de su salario durante tres meses y que con ese pisto compren insumos para el personal de los hospitales. A ver si se oye, padre...



N-95. Pero, sea que los demás diputados acepten o no el reto, Oliva anuncia que con su salario comprará mascarillas N-95 para el personal que está en la línea de fuego. El diputado Villatoro también ha decidido donar su salario.



CHAPO. Para que vean ustedes lo buena gente que es AMLO, aunque hablen babosadas de él, que saludó efusivamente a la mamá del Chapo, y hasta ya le ordenó a su canciller que le tramite una visa “humanitaria” para que lo vaya a visitar al mamo. Qué más quieren.



GORRA. Que ni crean que en USA van a vivir de gorra o que su gobierno les pagará la seguridad, le manda a decir Trump a Harry y a Meghan. Qué bueno.