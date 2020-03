CIRCULAR. Pues, hombre, Hilario, ya están sabidos, a partir de hoy reimundo y medio mundo a circular según la terminación de los dígitos de su identidad lunes, miércoles y viernes.



OÍDOS. Mandan a decir que “el que no quiera estar encerrado, pronto estará enterrado”. El que tenga oídos, que oiga.



TEMIS. Desde los recintos de la diosa Temis mandan a decir que continuarán en cuarentena y que allí nos vidrios hasta después de Semana Santa. El cierre será hasta el 5 de abril, Domingo de Ramos, pero, como después viene la SS.



HILO. Para que vean que no todo es malo con el coronavirus, las gasolinas bajarán hoy casi siete yucas de un solo pencazo, y la semana pasada bajaron cinco, así es que, ya van 12 ranas al hilo. Qué bueno.



LANGUE. Se queja el alcalde de Langue de una excursión que llegó desde la zona norte, atravesó todo el país, pasó todos los retenes de norte a sur, y nadie llevaba ni una mascarilla. ¿Entonces?



MUJER. Los chuscos de esas redes no hallan qué inventar. Ahora se han sacado que ya descubrieron el sexo del Covid-19, y es mujer, porque no te deja salir ni a la esquina, ni con los amigos, ni al estadio, ni a bailar, en fin...



DRONES. Gran idea la del “papi” para proteger a los capitalinos del Covid-19. El fin de semana anduvieron fumigando los barrios con drones. Ojalá y también lleven pipas de agua a esas barriadas.



SACO. Es momento de solidaridad, cada quien desde su respectiva trinchera. Los Lanza, los Galo, por ejemplo, bien le pueden dar su saco solidario a sus choferes y cobradores.



BENDECIR. La Virgencita y el Santísimo anduvieron dando su raite en helicóptero, con el cardenal de piloto del Bell 412 de la FAH, que sobrevoló la ciudad para bendecir a todos los capitalinos.



TURNO. La Morenita también sobrevoló Danlí y Choluteca, y hoy lunes le toca el turno a SPS, El Progreso, “Jeiba”, Trujillo y Juticalpa, y mañana la zona occidental y Comayagua, para pedir protección contra el Covid-19.



HUEVO. Los avicultores le mandan a decir a las municipalidades que dejen pasar los carros repartidores de huevos y pollo, porque si no, la “people” se va a palmar de hambre, no de coronavirus. “Pior” aquí que la gente pasa a puros huevos. Huevo en la mañana, huevo a mediodía y huevo en la tarde.



MOLES. La gran jodida es la “people” que vive el día a día, los albañiles y toda la industria de la construcción, la que trabaja en esos centros comerciales, incluidos moles, tiendas, cines, restaurantes, salones de belleza, en fin...



USA. Caramba compa, como dice aquel, las aves agoreras vaticinan por lo menos cien mil palmos por el Covid-19 solo en USA. Pero, ni así se mosquea Donald Trump, y manda a decir que no hay necesidad de encerronas totales.