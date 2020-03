TOQUE. Pues, hombre, Hilario, mañana, a las 3:00 de la tarde se acaba el toque de queda. Pero que nadie brinque de alegría, porque todos los caminos indican que vienen dos semanas más de cuarentena, como en Francia.



BURRA. El problema es que la “people” es burra y, por más que le dicen que no salga de sus cholas, pareciera que por un oído les entra y por el otro les sale.



BIEN. Justo es reconocer que los ilustres de la oposición han estado bien portaditos en los tiempos del coronavirus. Por lo menos han comprendido que la pandemia apocalíptica no se puede ni se debe politizar. Hasta Suyapita apareció por fin.



SALARIO. David Chávez, el jefe de la bancada azuleja, dona su salario para la emergencia contra el coronavirus. A ver quién es el próximo.



TSUNAMI. Mauricio Oliva urge a las bancadas a reunirse lo más pronto posible, para tomar acciones urgentes, que mitiguen el tsunami económico del coronavirus.



SALVAR. “Netanyahu” dice que es momento de dar respuestas ante la emergencia, al margen de colores políticos o diferencias ideológicas, para resguardar vidas y salvar la economía.



SUR. En la zona sur denuncian que ha muerto ganado por el toque de queda, en Olancho se quejan de que se les pudrió toda la sandía. Es urgente un plan del Sinager para garantizar que la economía no se detiene, si no, la “people” morirá de hambre, no de Covid-19.



TREGUA. Denuncian que una de las telefónicas -la más antigua- corrió en las últimas horas a cortarle los servicios a los que no corrieron a pagar el recibo. Ajá, ¿y no se había comprometido a dar una tregua de tres meses?



OBREROS. Brinco y medio el de los dirigentes obreros que todavía quedan con esa decisión del Madero de endosarle a los trabajadores, a cuenta de vacaciones, todo el tiempo de la encerrona.



MENOR. Acaso es culpa de la “people” que la tengan encerrada, pregunta Daniel Durón. El problema es que si no se toman medidas para sostener los empleos y evitar el cierre de empresas, la cosa será “pior”. Se trata de escoger el mal menor.



MISA. El Papa, en misa como el Llanero Solitario, ha llamado a toda la humanidad a hacerse un solo nudo. Todos y todas contra el coronavirus.



BORIS. El problema es que nadie está libre de contagio. Allá en Londres acaban de salir pegados Boris Johnson, el power de Downing Street 10, y la Alba Consuelo de su gabinete.



PLAN. Es urgente un plan de quién sea, con horarios especiales para la atención en bancos, farmacias, gasolineras y supermercados. La “people” volvió a salir ayer como loca a los bancos y las colas eran interminables.



FMI. La Kristalina del FMI ha confirmado la recesión mundial por la pandemia y pide ayuda masiva en billetes, constantes y sonantes, para los países acabados, como Honduras.