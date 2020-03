GRINGOS. ¡Qué divertido! Trump se lleva a los gringos de aquí, estos huyen como si estuvieran en Wuhan cuando lo mejor del brote, y en USA ya van más de mil muertos y aquí solo uno... Ja... je... ji... jo... ju...



COSTAL. Ajá, Rubí, y si la principal medida para combatir el mentado coronavirus –además del encierro- es lavarse las manos con agua y jabón a cada rato, por qué no incluyen agua en el costal solidario, si en esas barriadas no hay agua ni para beber.



COYOL. Tiro de gracia para la economía. Se reduce el envío de remesas desde USA. Como la mayoría de catrachos trabaja el día a día. Coyol quebrado, coyol comido.



HOTEL. Allá en Colón no andan con babosadas y mejor le zamparon fuego a un hotel donde iban a instalar un albergue para pegados con coronavirus. Solución inmediata.



CARA. Ajá ¿y el “papi”? ¿Y el “Cali”? Aquí todos nos debemos hacer un nudo y, si FM y Cortés son los más afectados, lo menos que se puede esperar es que los ediles de sus principales ciudades den la cara.



DÓNDE. Un adulto mayor hacía fila ayer bajo el inclemente sol, esperando turno para entrar al banco a sacar sus fichitas, en las afueras del Zonal Belén. Le preguntó el reportero cómo se sentía y contestó: “Yo lo que quiero saber es dónde está el alcalde”. Allí está el video para el que tenga dudas.



TALENTO. Moratoria fiscal para que la economía no se venga a pique, propone JLM, y manda a decir que ahora es cuando el Gabinete Económico debe demostrar su talento y capacidad. ¿Estáis oyendo, Willito?



WALTER. Aclara el diputado Walter Chávez que jamás de los jamases, ni él ni su suplente, han andado repartiendo bolsas solidarias de Copeco, que lo que él regala, lo compra con su pisto, y manda facturas y recibos de las compras. Que conste.



G-20. Los power del G-20 tuvieron conferencia virtual, sin tocarse ni mirarse en carne y hueso, y mandan a decir que harán lo que tienen que hacer para enfrentar la embestida económica y social de la pandemia. A ver, dijo el cieguito.



EXPERTO. No es posible, dice la doctora Monserrat Arita, que aquí cualquier perico de los palotes se las tire de experto en coronavirus y se dedique día y noche a alarmar a la “people”.



PÁNICO. El clavo se lo echa a Carlos Umaña, médico del IHSS en SPS, de quien dice, le hace los mandados a Suyapita para pasar generando pánico entre la población. Será.



OESTE. Se buscan, como en el viejo oeste, el Maduro y el caballo venezolano. Trump ofrece 25 millones por sus cabezas. Allí está la salvación para conseguir pisto contra el coronavirus.



PISTO. Caramba, compa, como dice aquel, USA ya ocupa el primer lugar en contagios –ya superó a Italia y a España- pero Trump insiste en que primero el pisto, y que ni sueñen con el cierre de fronteras.