RATAS. Lo único que faltaba. Ahora es que acaba de aparecer en China el hantavirus, que lo contagian las ratas, no los murciélagos, y ya se echó al primer chinito.

ALBA. Ajá, y qué tal si esos cálculos matemáticos de Alba Consuelo se cumplen y, por cada uno de los 52 contagiados, hay otros mil. Estaríamos hablando de 52 mil. Pobre, pueblo, pobre.

SALARIO. En Panamá, la bancada del Partido Panameñista decide donar su salario para la compra de insumos contra el coronavirus.

NADA. Los chuscos que no salen de esas redes fecales deberían leer también lo bueno, no solo basura. En uno de los tantos memes que circulan sobre el coronavirus, dicen que “quedará en la historia que somos esa generación a la que le pidieron no hacer nada, y ni eso pudimos hacer bien”.

CERCO. Otra vez el Zonal Belén. Hasta parecía mercado. Un gentío, como le encanta decir al hondureño. Se pensaba que el cerco de la Fusina iba a durar por lo menos tres días, pero, solo fueron llamarada de tusa.

BURRA. Aquí la “people” no es más burra, porque no es más burra, como decía la Chilindrina. Mejor que le digan que salga a fregar el bote, que está de vacaciones, tal vez así no sale.

RELAX. Ni porque JOH les mandó a decir en un tuit que no es tiempo de vacaciones, ni de relax, y que no nos debemos confiar y, si no respetan los protocolos de bioseguridad, tendrán que dar media vuelta con esas medidas.

ROSTRO. Pero, la otra cosa –y este es el otro rostro del coronavirus- es que la cuarentena está dejando mucha hambre, y peligroso con toda esa gente que se queja de que no sabe si se palmará por la pandemia, o por la falta de comida.

BALANCE. Ojalá que Julián y Rubí se pongan más creativos sobre cómo mantener un balance entre la cuarentena y el acceso de la “people” a bancos, comida y combustible. El hambre es mala consejera. El que tenga oídos...

PIQUE. Otros que se deben poner en modo creativo son Willito y Rocío. Urge un plan integral, en consenso con la “people” del Cohep, para sostener el mayor número de empleos y que la economía no se venga a pique.

GUERRA. Allí está la Industria Militar, que bien podría dedicarse a tiempo completo a confeccionar mascarillas y trajes especiales, para la “people” de los hospitales. El coronavirus es como si estuviéramos en guerra. Hittler, en su momento, le ordenó a la Volkswagen que dejará de fabricar las “cucarachitas” aquellas y construyera tanques.

FUMIGAR. Ojalá y el Sinager le ordene a todos los edificios donde hay elevadores, que los fumiguen de forma permanente, porque nadie lo hace.

ONU. La Bachelet, que es la power de los derechos humanos de la ONU, está pidiendo la liberación de los privados de libertad, y todo por el desmadre del coronavirus