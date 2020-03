JULIÁN. Ajá, Julián, y cuándo puercas piensan habilitar los supermercados, en horarios especiales. Y, acuérdense de los viejitos, hombre.

RACIONES. Hoy arranca, en Los Pinos, la operación Honduras Solidaria. 800 mil raciones de alimentos para 3.2 millones de hondureños. Ojalá y las repartan entre los que no están recibiendo -ni van a recibir- salario.

BURROS. Para que ya dejen de hablar babosadas, que dónde se habrá metido, que no aparece por ningún lado, que nadie lo ha visto y que no sé qué, que aquí que allá, el “papi” les manda a decir que no se ha quitado los burros y que sigue trabajando 24/7.

SHOW. Lo que pasa, aclara el “papi”, es que a él nunca le ha gustado el show. Y, para que vean, ya mandó a limpiar y a fumigar los mercurios. Ajá ¿y las represas?

CAMA. No hallan qué inventar. Los chuscos de esas redes juran que la dupla Gabriel-Francis le hizo la cama a la Araujo. ¡Qué lenguas más viperinas!

COMIDA. Qué bueno que Power Chicken y otros empresarios andan repartiendo comida a policías, soldados, médicos, enfermeras, en fin... Bueno, también que cargarán con la planilla y no despedirán trabajadores. Es bueno pedir aplausos, pero lo que la “people” necesita es comida.

TODOS. Ante el silencio del Colegio Médico, un grupo de galenos ha dicho presente ante la pandemia apocalíptica del coronavirus y ha integrado no un movimiento político, sino la plataforma “Todos contra el Covid-19”.

PUEBLO. Aclaran los ilustres médicos que lo hacen por la salud del pueblo y llaman al gobierno, sociedad civil, a su Colegio Médico, a las iglesias, empresa privada, Amhon, en fin, a que se unan a la lucha. Firman la proclama Elsa Palou, Jaqueline Alger, Lysien Zambrano, Manuel Sierra, Fausto Muñoz y Tito Alvarado. Qué bueno. Para que vean que no todo está perdido.

CCIC. Otros que han enfundado sus espadas y dicho presente son el Toty y PB, su otrora lugarteniente, y ahora power de la CCIC. Qué bueno.

ABUELOS. Primero el pisto, después la vida, dice el gobernador de Texas, y le pide a los abuelos que se “sacrifiquen” y que mejor se mueran para salvar la economía. ¡Asesino!

NEVER. Claro está, si el hombre ha escuchado a su líder Donald Trump, diciendo que eso del coronavirus le tiene sin cuidado y que never and never cerrará las fronteras de USA, porque primero que todo está el billete.

JUNIO. El power del Pentágono manda a decir desde la capital federal que el desmadre por el coronavirus podría durar hasta tres meses y que dejará caos en varios países. O sea que hay que apretarla hasta junio.

PÍO. A oídos del MP y otras hierbas, la bulla es que algunos urbanizadores le siguen zampando fuego a El Picacho, a La Tigra y El Hatillo para justificar construcciones, y nadie les dice ni pío.