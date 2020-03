BELÉN. En el Zonal Belén continuaron ayer desafiando a la muerte. Desde la madrugada, locatarios y compradores invadieron la plaza. Tuvieron que llegar los antimotines, porque, por más que un comisionado los estuvo rogando para que se salieran por las buenas, neles pasteles.



HURACÁN. El Rubí de Copeco manda a decir que lo que hemos visto hasta ahora solo es una “brisita” comparado con el huracán que se viene. Dios nos libre de semejante premonición. Donald Trump mejor ya mandó a traer a los gringos que están aquí.



PADRE. Ni con todas las vacunas del mundo podrán controlar el coronavirus si la “people” no entiende y no se queda en su casa, lamenta desde USA la científica hondureña que encabeza el equipo investigador del antídoto. Pero, no se oye, padre...



CNA. La power del CNA se quedó varada en NY, donde las calles parecen cementerios de la desolación por tanto coronavirus, y entró por la frontera nica, vía Las Manos. Pero la bulla es que no le pusieron ni el termómetro.



VUELO. En esos chambres juran que la Gaby regresó de NY en vuelo privado, que la llegaron a traer en varias camionetas, y que sus guaruras no dejaron que le hicieran las pruebas. Será posible.



LOCOS. La otra Gaby, la ex del BCH, pide que aquí se hagan los locos con el pago de la deuda externa por el desmadre del coronavirus. ¿Es en serio? ¿O será puro populismo?



BOLA. Más de cinco yuquitas bajaron los combustibles, pero, por culpa del coronavirus, nadie le ha parado bola. Los chuscos de esas redes dicen que no ocupan gasolina para estar enjaulados... Ja... je... ji... jo... ju...



PENALES. A oídos de la interventora, Itsmania Platero advierte de la mortandad de privados de libertad si aparece el primer contagiado en cualquiera de los centros penales.



FANS. Quién como Bukele, que tiene tantos fans en estas honduras. La jodida es que solo miran los videos y selfies que manda él. Allá hay una múrmura perra, porque dicen que en los albergues están hacinados, que no hay agua y que solo les están dando frijoles duros.



LENGUA. A Luis Pinel, el power de Banasupro, lo columbraron el fin de semana con la lengua de corbata, supervisando in situ el abastecimiento de los centros de granos básicos, huevos, café, leche, en fin...



NUBES. Por cierto que los huevos se fueron por las nubes y, si no es por Banasupro, que ha logrado mantener los precios, quién sabe.



FMI. La Cristina del FMI les manda a decir que la aprieten, porque, por culpa de la pandemia, se avecina una recesión que ni van a hallar dónde meterse. La doñita pide solidaridad.



TOKIO. Para que ustedes vean el poder de ese coronavirus, que tiene paralizado y de rodillas al mundo entero, y todos los caminos indican que las Olimpiadas de Tokio serán canceladas.