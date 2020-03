DIFÍCILES. La Merkel le habló en las últimas horas al pueblo alemán para pedirles que se preparen, porque las “semanas próximas serán más difíciles”. La buena noticia es que les dijo que su gobierno trabaja a todo vapor para mitigar el impacto y resguardar las chambas.



MUNDO. La Merkel dice estar segura que Alemania y el mundo superarán la crisis, pero ¿cuán alto será el número de víctimas? ¿Cuántas personas queridas perderemos?



EINSTEIN. “La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la oscura noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias”: Albert Einstein.



RACIONES. Más de 800 mil raciones de alimentos para los más afectados por la pandemia. El anuncio lo hizo el propio JOH, en carne y hueso, como parte de las acciones urgentes para atender la emergencia.



VIEJITOS. Preocupados los viejitos y viejitas por la prohibición de que personas mayores de 60 años puedan ingresar a bancos y supermercados. La jodida es que hay algunos y algunas que viven solitos y no tienen a quién mandar. Ojalá y les busquen una salida.



ORDEN. Carlos Aguilar, exministro de Salud y neumólogo, se pone a la orden de la “people” con la instalación de una sala virtual para el manejo y consultas sobre el coronavirus. ¡Qué bueno! ¿Y la neumóloga del CMH? Ummmm... Qué esperanzas.



TEMIS. Desde los recintos de la diosa Temis mandan a decir que allí nos vidrios hasta la otra semana, que la cosa todavía está que le truena por la corona, así es que, no queda de otra, papa...



CAMPEÓN. Ajá ¿y se debería cancelar o no el campeonato de la Liga Nacional por la pandemia y declarar campeón al que va punteando? En Italia lo van a suspender.



LABOR. El pueblo es sabio y reconoce la labor de los médicos y enfermeras que están en la línea de fuego. También de policías, soldados, cajeras de supermercados, personal de farmacias, en fin...



LECHE. Cada quien debe aportar su grano de arena, según sus capacidades, para ayudar a la “people” que vive del día a día y no está recibiendo salario. El diputado Milton Puerto, para el caso, donó ayer 500 litros de leche en Olanchito.



VEINTE. A ver si los líderes mundiales tienen misa y le echan la vaca al coronavirus. Esto es igual o “pior” que una guerra, pero, parece que a los Trump, a los Johnson, a las Merkel y a los Putin, todavía no les cae el veinte.



IMPERIO. Y dele que dele con el gran “descubrimiento” de que Honduras no está preparada. En Inglaterra, el otrora gran imperio, los médicos y enfermeras están denunciando la falta de equipo y se quejan de que las mascarillas que les dieron fueron compradas en 2015.