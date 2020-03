PACTO. Deberían de llamar a la “people” del Cohep, a las iglesias, centrales obreras, gremios –menos uno- a los de la llamada “sociedad civil” y hasta a la “Mujer Araña”, para socializar un “gran pacto nacional” contra el coronavirus.



COYOL. A ver, Hilario, si los diputados donan aunque sea un mes de salario para los que viven el día a día. Coyol quebrado, coyol comido. A ver quién es el primero en dar un paso al frente... Ummmm...



BANCOS. Hasta ayer por la tarde solo un banco del sistema había dicho pío sobre el favor que le pidieron por la pandemia. A ver si los otros siguen el ejemplo. La jodida es que la mayoría son como el rastrillo. “Todo será para mí, los demás, no tendrán nada”.



FRITO. Y no solo los bancos. Aquí hay otras empresas grandes que también se deberían de bolsear, como la tal Covi, que le dieron el filete de la CA-5 ya frito y encebollado y no aporta nada. ¿Y las maquilas?



CHINA. Buenas noticias desde la China. Una abuelita de 103 años se ha recuperado completamente del Covid-19 nada menos que en Wuhan, y hasta ya baila, mientras Apple reabre sus 42 tiendas en la nación asiática.



TIGRES. Es viernes, y la cuarentena lo sabe, decían por allí. Los cerveceros parecen tigres enjaulados, dando vueltas en sus cholas, y ya no hallan qué puercas hacer. Y esto que la cosa apenas empieza.



BURROS. Ley marcial propone el presidente de los médicos del IHSS en SPS. Tal vez así, dice, hacen caso los burros. Tiene razón el doctor Umaña, hombre. Aquí la “people” no hace caso.



BOLSAS. El ejemplo de cumplir las medidas lo deberían dar los políticos. Allá en El Paraíso columbraron al diputado Gustavo González, suplente de Walter Chávez, regalando bolsas solidarias de Copeco sin ninguna protección.



NICA. La “people” del Sinager debería tender un cerco en la frontera con Nicaragua, y ponerle el termostato a todo nica que entre, porque tanto a la Chayo como al Danielito, el coronavirus se las pela.



AGUA. El Maduro venezolano ya habría metido al mamo a Suyapita y compañía, que no aportan nada y solo pasan descubriendo el agua caliente, con la calamidad de los hospitales.



OEA. Ni el coronavirus salvó a la candidata de la correa de transmisión en la OEA de la marimbeada que le zampó el Almagro. Para que vean que, donde manda capitán...



SALUDES. Otros cinco añitos para el uruguayo en la capital federal y saludes le manda desde allá a su “alero” peruano, JJ Mayor.



CARGA. Lo único que faltaba. En pleno tracateo por la pandemia, los ilustres del transporte de carga amenazan con paros a partir del próximo lunes. Pobre, pueblo, pobre...



ITALIA. Caramba, compa, como dice aquel, más de cuatro mil muertos en Italia y más de 600 en un solo día. Sencillamente apocalíptico.