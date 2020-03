MITCH. Manda a decir JOH que eso del coronavirus será “pior” que el Mitch. Dios nos agarre confesados. Y la ONU anuncia que serán millones de muertos si el mundo no logra frenar el avance.



BURRO. A las 4:00 de la tarde la mayoría de la “people” salió espantada porque a las 5:00 la carroza se convertiría en calabaza. Aunque, a los burros de siempre, por un oído les entró y por otro les salió.



SALARIO. Ajá, ¿y la mentada clase política? Ya estuvieran los diputados y otras hierbas bolseándose para llevarle agua y provisiones a la pobre gente que no está recibiendo salario y ni lo va a recibir por semanas.



VEDA. A ver si se oye con los banqueros y empresarios telefónicos que tuvieron misa con JOH. A ver si aquí también hay veda en el pago de préstamos, luz, agua, teléfono, internet, en fin...



COYOL. Urge, como de ayer para hoy, un plan económico para caerle por tierra, mar y aire a las víctimas más vulnerables de la pandemia. La “people” que sobrevive con el día a día. Coyol quebrado, coyol comido. A ver si el Willito y la Rocío se ponen creativos. ¿Y MT?



LOCURA. Pero, hay buenas noticias, en medio de la desgracia. El Colegio de Psicólogos se pone a la orden para atender a la “people” que anda al borde de la locura por la pandemia. ¿Y el Colegio Médico?



SALAS. Otra buena noticia. El Colegio de Ingenieros Civiles pone a disposición sus impresionantes instalaciones en SPS para la habilitación de salas temporales para los diagnosticados. ¿Y el Colegio Médico?



PACTO. Para más “Mel” Zelaya ha salido con una propuesta muy sensata. El olanchano pide un “gran pacto nacional” contra el coronavirus y 17 medidas económicas. Así debe ser. Criticar pero aportar.



DEBER. Penoso, deplorable y condenable ese incidente de ayer del comisionado de Copeco, Gabriel Rubí, con varios policías. Lo requirieron en la calle, como a cualquier ciudadano, y el hombre se puso furioso e insultó a los pobres chepos que solo cumplen con su deber.



ENOJO. Al único funcionario que no se puede detener en la calle, siempre y cuando no haya cometido un delito mayor, es al Presidente en funciones. De allí para allá... Pero su majestad se enojó.



ITALIA. Lo que la “people” no entiende -unos por ignorancia y otros por maldad- es que si ese virus se llega a regar en el país no habrá manera de atajarlo, y será mortandad y media de catrachos, igual o “pior” que en Italia.



CONTRA. Y la lucha no solo es contra el coronavirus. En un país de leprosos intelectuales como Honduras, la pelea es a diario contra los que ni hacen ni dejan hacer, contra los maestros de los fake news, contra la ignorancia, contra la perversidad de los que sí saben lo que viene y aun así no dejan de fregar, contra los que politizan todo, en fin...