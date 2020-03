PEOR. El que tenga oídos, que oiga. JOH manda a decir que los hondureños debemos prepararnos para el “peor de los escenarios”, así es que, quien con una luz se pierde... A encerrarse se ha dicho, pues.



NUDO. Y, para terminar de rematar la cosa, el Indómito dice que el viacrucis apenas comienza. ¡Vaya, jodido! Ajá, pregunta, y qué tal si el coronavirus y el dengue se hacen un solo nudo. Juntos serán dinamita.



PAPI. A ver si el “papi”, como máxima autoridad de la capital, “pior” ahora que aspira a la guayaba mayor por los sin cabeza, se aparece en esos barrios, con o sin traje de astronauta, con cisternas de agua o encabezando operativos de limpieza.



TREN. Hoy es Día del Padre, pero, si de por sí nadie le para bola, “pior” ahora en pleno tracateo por el coronavirus. De todas maneras, si ni nos gusta que nos celebren, como dijo la viejita cuando la bajaron del tren.



HIELERAS. La “people” sigue creyendo que está de vacaciones. A uno que la chepa hizo dar media vuelta iba hasta con hieleras, chorizos y carne para asar en su carrito.



FUSIL. Si no es gran cosa la que se pide. Quedarse en casa, pasar encerrado, no salir a la calle. Qué tal si nos pidieran agarrar el fusil y pintar llantas a la guerra.



PUNTO. Carlos Aguilar, neumólogo, aclara que no hay tales de vitamina C, el limón o un tal medicamento cubano contra la pandemia, nada. Lo único es encerrarse en casa y lavarse las manos con agua y jabón. Punto.



PESTE. Solo el Colegio Médico no aparece por ningún lado en medio de la peor crisis sanitaria en la historia desde la peste bubónica del siglo XIII. Tal vez, a falta del CMH, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados o el Colegio de Árbitros se ponen a la orden.



AMC. Allí les manda la Asociación de Medios de Comunicación (AMC) la guía para cubrir la pandemia y dejen de hacer el ridículo. A ver si se oye, padre.



BIDEN. Ni el coronavirus ha podido salvar al “loco Bernie”, como le dice Trump, de las marimbeadas de Joe Biden. Este martes le volvió a jugar el abono en estados claves. El socialista ya casi está listo y servido.



EQUIPO. Llega el “air force one” catracho con equipo biomédico desde NY para la contraofensiva del coronavirus por tierra, mar y aire. JOH manda a decir que con eso empezarán a equipar los hospitales habilitados para los contagiados.



CHAMBAS. Manda a decir la OIT que por lo menos unos 25 millones de personas perderán la chamba en el mundo por culpa del coronavirus. Casi nada. Pero aquí a algunos personajes ni así les cae el veinte.



PRENSA. Ajá, y qué tiene que ver el Madero con asuntos de prensa, “pior” la “resignada” de Desarrollo Económico. Allí están Gloria y María Andrea que tienen muy buenas relaciones con toda la muchachada.